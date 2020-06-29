Патимат Омарова прокомментировала поправку о закреплении молодежной политики государства в Конституции РФ

«Меня, как педагога и заместителя министра по делам молодежи РД, эксперта комитета по образованию Государственной думы РФ, радуют те поправки, которые способствуют повышению внимания к проблемам молодежной политики и добровольчества. В этом смысле я могу только приветствовать внесение изменений в статью 72, которые впервые выводят в нормативное поле совместное ведение федеральными органами власти и субъектов России вопросов молодежной политики, тем самым актуализируя важность этого направления. Установление этой нормы позволит нам создать новое полноценное законодательство в этой сфере, ибо действующие Основы государственной молодежной политики на период до 2025 года морально устарели и требуют замены на федеральный закон», – отметила Омарова.