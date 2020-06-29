Всероссийский проект «Многодетная Россия» в день семьи, любви и верности

Проект реализует РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» совместно Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Проект направлен на объединение многодетных семей России, решение задач по улучшению качества жизни многодетных семей и формирование позитивного образа большой семьи. Проект «Многодетная Россия» является новой диалоговой площадкой и ресурсом, который собирает лучшие российские практики, направленные на поддержку семьи, создание социальных лифтов и улучшению демографической ситуации в стране.

Главная цель проекта – объединить многодетные семьи России, выявить сложные моменты и оказать необходимую помощь семьям. Создать диалоговую площадку со всеми уровнями власти для выработки необходимых решений и механизмов, а также создания социальных лифтов, возможностей, через которые семьи смогут раскрыть свой внутренний потенциал и реализовать себя в различных направлениях. Проект направлен на создание благополучного образа многодетной семьи в Российской Федерации. Показать обществу благополучную, социально активную, красивую, талантливую, большую российскую семью. Проект “Многодетная Россия” вырабатывает нужные инструменты, которые позволяют сегодня и сейчас улучшить жизнь каждой семьи и изменить отношение самих семей. Мы за диалог и партнерство с государством, потому что многое зависит от нас. И сегодня семья должна принять на себя ответственность в реализации и решении ряда вопросов, которые подсильны нам, и выработать механизмы, которые улучшат качество жизни семей.

Стратегической задачей государства является демографический вопрос. Мы как общественная организация должны сформировать позитивный настрой самого общества и вовлечь многодетные семьи в решение самого важного демографического вопроса, дать новую жизнь. Очень важно чтобы общество и государство заняли общую позицию и помогали друг другу, не просто для поддержки семей, но для их развития и социализации.

Проект объединяет несколько Всероссийских акций: «Крылья Ангела», который проводится с благословения Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Храме Христа Спасителя, в котором уже приняло участие более 40 000 детей из 75 регионов Российской Федерации, Всероссийский фестиваль «Папин день» - 4000 семей, фотовыставка «От трех до бесконечности», посвященную многодетным семьям, на конкурс за несколько лет прислали более 10 000 работ, Всероссийский конкурс «Марафон талантов», в котором приняло участие более 25 000 семей, Всероссийский фестиваль «День Матери» в Государственном Кремлевском Дворце – ежегодный грандиозный концерт для многодетных семей России, в котором приняли участие более 30 000 человек, из низ 3000 детей из больших российских семей, которые выступали при участии наставников совместно с известными эстрадными исполнителями.

На пресс-конференции будут представлены фотографии - победители всероссийского конкурса «От трех до бесконечности» и фотовыставка «Владимир Путин и российские семьи» (Фотографии предоставлены Администрацией Президента РФ из личного архива Владимира Путина).

По итогам конкурса 15 августа 2020 года будет сформирован всероссийский фотобанк данных по адресу https://clc.to/fotobank.

8 июля в день семьи, любви и верности в 19:00 состоится всероссийский семейный квартирник при участии победителей фотоконкурса, наших российских семей и звезд российской эстрады. Ждем вас, друзья и гости, на этом значимом событии, где будет множество сюрпризов и чествование победителей!

Спикеры пресс-конференции:

Уполномоченный при Президента РФ по правам ребенка – Кузнецова Анна Юрьевна (на согласовании)

Министр труда и социальной защиты населения РФ – Антон Олегович Котяков

Председатель Правления Фонда поддержка детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях» -Гордеева Марина Владимировна

Председатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» - Наталья Николаевна Карпович

Многодетный отец, спортсмен, политик Николай Валуев

Многодетная мама, актриса Екатерина Климова

Многодетная мама, телеведущая Юлия Барановская

На телемост в МИА «Россия сегодня» выйдут несколько регионов РФ.

Справка об организаторе:

О РОО «Объединение многодетных семей города Москвы»

Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» (РОО «ОМСМ») была образована 29 апреля 2014 года. За четыре года деятельности организации ее членами стали более 35 000 многодетных семей столицы. Важнейшая цель деятельности РОО «ОМСМ» — выявлять интересы социальной группы больших семей и представлять их в диалоге с органами государственной власти. По инициативе объединения организуются встречи с представителями исполнительной и законодательной власти, на которых члены организации выступают с вопросами и предложениями, сообщают об имеющихся проблемах и намечают пути решения.

В числе услуг, предоставляемых «Объединением многодетных семей города Москвы», — оказание юридической помощи, оздоровление и развитие детей, культурно-досуговая деятельность. Ежегодно РОО «ОМСМ» проводит для своих членов массовые мероприятия, в которых принимают участие тысячи человек: «Многодетная миля», Велопробег «Спасибо за то, что мы живы», «Большая свадьба», «Эколаборатория», «Марафон талантов», День матери в Государственном Кремлевском Дворце, Акция «Крылья ангела» в Храме Христа Спасителя, Спартакиада, Новогодние представления и другие.

Проекты организации привлекают внимание общественных институтов и средств массовой информации к самому факту существования больших семей, их уникальным особенностям, творческому и спортивному потенциалу. Это приводит к созданию и укреплению положительного имиджа большой семьи, формирует в публичном пространстве отношение к многодетной семье, как важнейшей ценности и серьезному жизненному достижению. В акциях РОО принимает участие Президент РФ Владимир Путин, обращение Президента РФ к РОО можно увидеть на сайте Президента РФ. Руководитель организации – Наталья Николаевна Карпович, мама шестерых детей; в 2007-2011 годах депутат Госдумы РФ V созыва, первый заместитель Председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей; мастер спорта по боксу, мастер спорта по лыжным гонкам, чемпион мира среди мастеров по биатлону.

Контакты с прессой:

Елена Мотина +7-967-195-98-92

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Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» 8 июля 2020 года в 13:00 часов в МИА «Россия сегодня» проводит пресс-конференцию, посвященную всероссийскому проекту «Многодетная Россия».

Проект реализует РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» совместно Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Проект направлен на объединение многодетных семей России, решение задач по улучшению качества жизни многодетных семей и формирование позитивного образа большой семьи. Проект «Многодетная Россия» является новой диалоговой площадкой и ресурсом, который собирает лучшие российские практики, направленные на поддержку семьи, создание социальных лифтов и улучшению демографической ситуации в стране.

Главная цель проекта – объединить многодетные семьи России, выявить сложные моменты и оказать необходимую помощь семьям. Создать диалоговую площадку со всеми уровнями власти для выработки необходимых решений и механизмов, а также создания социальных лифтов, возможностей, через которые семьи смогут раскрыть свой внутренний потенциал и реализовать себя в различных направлениях. Проект направлен на создание благополучного образа многодетной семьи в Российской Федерации. Показать обществу благополучную, социально активную, красивую, талантливую, большую российскую семью. Проект “Многодетная Россия” вырабатывает нужные инструменты, которые позволяют сегодня и сейчас улучшить жизнь каждой семьи и изменить отношение самих семей. Мы за диалог и партнерство с государством, потому что многое зависит от нас. И сегодня семья должна принять на себя ответственность в реализации и решении ряда вопросов, которые подсильны нам, и выработать механизмы, которые улучшат качество жизни семей.

Стратегической задачей государства является демографический вопрос. Мы как общественная организация должны сформировать позитивный настрой самого общества и вовлечь многодетные семьи в решение самого важного демографического вопроса, дать новую жизнь. Очень важно чтобы общество и государство заняли общую позицию и помогали друг другу, не просто для поддержки семей, но для их развития и социализации.

Проект объединяет несколько Всероссийских акций: «Крылья Ангела», который проводится с благословения Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Храме Христа Спасителя, в котором уже приняло участие более 40 000 детей из 75 регионов Российской Федерации, Всероссийский фестиваль «Папин день» - 4000 семей, фотовыставка «От трех до бесконечности», посвященную многодетным семьям, на конкурс за несколько лет прислали более 10 000 работ, Всероссийский конкурс «Марафон талантов», в котором приняло участие более 25 000 семей, Всероссийский фестиваль «День Матери» в Государственном Кремлевском Дворце – ежегодный грандиозный концерт для многодетных семей России, в котором приняли участие более 30 000 человек, из низ 3000 детей из больших российских семей, которые выступали при участии наставников совместно с известными эстрадными исполнителями.

На пресс-конференции будут представлены фотографии - победители всероссийского конкурса «От трех до бесконечности» и фотовыставка «Владимир Путин и российские семьи» (Фотографии предоставлены Администрацией Президента РФ из личного архива Владимира Путина).

По итогам конкурса 15 августа 2020 года будет сформирован всероссийский фотобанк данных по адресу https://clc.to/fotobank.

8 июля в день семьи, любви и верности в 19:00 состоится всероссийский семейный квартирник при участии победителей фотоконкурса, наших российских семей и звезд российской эстрады. Ждем вас, друзья и гости, на этом значимом событии, где будет множество сюрпризов и чествование победителей!

Спикеры пресс-конференции:

Уполномоченный при Президента РФ по правам ребенка – Кузнецова Анна Юрьевна (на согласовании)

Министр труда и социальной защиты населения РФ – Антон Олегович Котяков

Председатель Правления Фонда поддержка детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях» -Гордеева Марина Владимировна

Председатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» - Наталья Николаевна Карпович

Многодетный отец, спортсмен, политик Николай Валуев

Многодетная мама, актриса Екатерина Климова

Многодетная мама, телеведущая Юлия Барановская

На телемост в МИА «Россия сегодня» выйдут несколько регионов РФ.

Справка об организаторе:

О РОО «Объединение многодетных семей города Москвы»

Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» (РОО «ОМСМ») была образована 29 апреля 2014 года. За четыре года деятельности организации ее членами стали более 35 000 многодетных семей столицы. Важнейшая цель деятельности РОО «ОМСМ» — выявлять интересы социальной группы больших семей и представлять их в диалоге с органами государственной власти. По инициативе объединения организуются встречи с представителями исполнительной и законодательной власти, на которых члены организации выступают с вопросами и предложениями, сообщают об имеющихся проблемах и намечают пути решения.

В числе услуг, предоставляемых «Объединением многодетных семей города Москвы», — оказание юридической помощи, оздоровление и развитие детей, культурно-досуговая деятельность. Ежегодно РОО «ОМСМ» проводит для своих членов массовые мероприятия, в которых принимают участие тысячи человек: «Многодетная миля», Велопробег «Спасибо за то, что мы живы», «Большая свадьба», «Эколаборатория», «Марафон талантов», День матери в Государственном Кремлевском Дворце, Акция «Крылья ангела» в Храме Христа Спасителя, Спартакиада, Новогодние представления и другие.

Проекты организации привлекают внимание общественных институтов и средств массовой информации к самому факту существования больших семей, их уникальным особенностям, творческому и спортивному потенциалу. Это приводит к созданию и укреплению положительного имиджа большой семьи, формирует в публичном пространстве отношение к многодетной семье, как важнейшей ценности и серьезному жизненному достижению. В акциях РОО принимает участие Президент РФ Владимир Путин, обращение Президента РФ к РОО можно увидеть на сайте Президента РФ. Руководитель организации – Наталья Николаевна Карпович, мама шестерых детей; в 2007-2011 годах депутат Госдумы РФ V созыва, первый заместитель Председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей; мастер спорта по боксу, мастер спорта по лыжным гонкам, чемпион мира среди мастеров по биатлону.

Контакты с прессой:

Елена Мотина +7-967-195-98-92

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