ЗАМАНА - РЕКОМЕНДАЦИИ владельцам домашних животных с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

РЕКОМЕНДАЦИИ владельцам домашних животных с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

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29 июня, 2020. Понедельник 12:30
РЕКОМЕНДАЦИИ владельцам домашних животных с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В настоящее время, когда COVID-19 имеет широкое распространение среди людей, существует вероятность того, что некоторые животные могут быть инфицированы вирусом SARS-CoV-2 вследствие близкого контакта с заболевшими людьми.

РЕКОМЕНДАЦИИ владельцам домашних животных с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Информация

Поскольку у людей и животных могут быть общие болезни (известные как зоонозы), людям, инфицированным или имеющим подозрение на инфекцию COVID-19, рекомендуется:

  1. Ограничить контакт с животными. Люди, инфицированные COVID-19, должны избегать близкого контакта со своими питомцами,
    при наличии возможности. Заботу о питомце в таком случае должен взять
    на себя другой член семьи. Если это невозможно – необходимо соблюдать общие меры гигиены и использовать средства индивидуальной защиты (маску и перчатки). Животные, принадлежащие людям, инфицированным COVID-19, должны содержаться в отдельном помещении (не должны выходить на улицу), при наличии возможности. Нельзя допускать контакта таких животных, с животными принадлежащими другим владельцам
    и дикими животными.
  2. При обращении с животными и уходе за ними необходимо всегда соблюдать основные меры гигиены, включающие мытье рук
    до и после нахождения рядом с животными и обращения с ними, их кормом или средствами для ухода за ними и их содержания.
  3. При наличии признаков заболевания животных принадлежащих людям, инфицированным COVID-19 (изменение поведения (вялость, отказ от корма), истечение из носовых ходов, нарушение дыхания (питомец часто открывает рот или дышит исключительно ртом), чихание и кашель, чрезмерное слезотечение, горячая и сухая мочка носа) необходимо проинформировать должностное лицо организации подведомственной органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии (станции
    по борьбе с болезнями животных) на закрепленной территории, для организации отбора проб биологического и/или патологического материала с целью исключения возможности инфицирования животного вирусом SARS-CoV-2, с соблюдением необходимых мер безопасности.

 

На сегодняшний день отсутствуют какие-либо доказательства того, что животные играют значительную эпидемиологическую роль
в распространении инфекции человека COVID-19. Поэтому нет оснований для принятия мер в отношении животных-компаньонов, которые могут поставить под угрозу их благополучие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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