Выходца из Кайтагского района, врача-реаниматолога наградили Почетной грамотой Президента Российской Федерации за вклад в борьбу с COVID-19

За годы работы отличительными чертами Шамиля Гаджикадиева являются профессионализм, верность своему делу и самоотверженность. Нелегким повседневным трудом охраняет величайшие ценности, дарованные человеку – его жизнь и здоровье.

Молодой реаниматолог – анестезиолог в совершенстве владеет приемами интенсивной терапии, помогая в критических состояниях, сопряженных с потерей жизни, контролирует восстановление и поддержание всех жизненно необходимых функций организма. Работая с самыми тяжелыми больными в реанимациях и палатах интенсивной терапии, буквально каждый день выводит пациентов из шока, проводит ИВЛ, кардиостимуляцию, внутривенные вливания и манипуляции, чтобы вернуть пациента к жизни.

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов поздравляет Шамиля Гаджикадиева за получение заслуженной награды и желает ему крепкого здоровья, стойкости духа, семейного счастья и спокойных врачебных будней.

«Быть врачом — это призвание, дело жизни и подвиг каждый день. Ведь самое главное – это сохранить жизнь человека. В период пандемии именно врачи приняли на себя основной удар в борьбе за здоровье людей. Мы гордимся тем, что выходцы из Кайтагского района плодотворно трудятся в больницах разных городов России, ежедневно спасая жизни. Радует, что труд врачей был оценен на высшем уровне. От души поздравляю!» — отметил Алим Темирбулатов.

За годы работы отличительными чертами Шамиля Гаджикадиева являются профессионализм, верность своему делу и самоотверженность. Нелегким повседневным трудом охраняет величайшие ценности, дарованные человеку – его жизнь и здоровье.

Молодой реаниматолог – анестезиолог в совершенстве владеет приемами интенсивной терапии, помогая в критических состояниях, сопряженных с потерей жизни, контролирует восстановление и поддержание всех жизненно необходимых функций организма. Работая с самыми тяжелыми больными в реанимациях и палатах интенсивной терапии, буквально каждый день выводит пациентов из шока, проводит ИВЛ, кардиостимуляцию, внутривенные вливания и манипуляции, чтобы вернуть пациента к жизни.

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов поздравляет Шамиля Гаджикадиева за получение заслуженной награды и желает ему крепкого здоровья, стойкости духа, семейного счастья и спокойных врачебных будней.

«Быть врачом — это призвание, дело жизни и подвиг каждый день. Ведь самое главное – это сохранить жизнь человека. В период пандемии именно врачи приняли на себя основной удар в борьбе за здоровье людей. Мы гордимся тем, что выходцы из Кайтагского района плодотворно трудятся в больницах разных городов России, ежедневно спасая жизни. Радует, что труд врачей был оценен на высшем уровне. От души поздравляю!» — отметил Алим Темирбулатов.