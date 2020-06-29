Накануне, 27 июня, Председатель Правительства РД Артём Здунов встретился с директором УФПС Республики Дагестан АО «Почта России» Махачом Магомедовым. Рассмотрен ряд вопросов функционирования «Почты России» на территории республики.

В первую очередь Махач Магомедов заявил о проблемах передачи в федеральную собственность объектов недвижимости, используемых УФПС Республики Дагестан.

«С прошлого года мы акционерное общество и идёт процесс передачи имущества в качестве основного капитала в фонды Российской Федерации. Эта работа ведётся в соответствии с федеральным законом. Мы направляли соответствующие письма в муниципалитеты, сегодня на территории Дагестана 60 таких объектов, частично по ним работа идёт. Мы пока не хотим решать этот вопрос с привлечением Прокуратуры республики», - сказал он.

Артём Здунов посчитал озвученную информацию заслуживающей внимания: «Давайте ещё раз напомним муниципалитетам, что есть такая ситуация, есть федеральный закон. От моего имени будет направлено письмо Руководителю Администрации Главы и Правительства РД Владимиру Иванову».

Второй вопрос, озвученный Махачом Магомедовым, касался помещений для новых отделений почтовой связи: «Мы понимаем, что основная проблема у нас в Махачкале, город сильно вырос, а инфраструктура осталась прежней, более того, часть площадей мы потеряли и сейчас мы занимаемся возвратом имущества. Кроме того, необходимо продумать расширение сети в новых, строящихся районах. Также хотел бы сказать коротко о возведении логистического почтового центра. Его строительство временно приостановлено из-за вопроса арендной платы».

В ходе встречи также был затронут вопрос оказания финансовых услуг населению. «У нас выпадает один город - Южно - Сухокумск - и 6 районов. Мы бы хотели, чтобы в этих муниципалитетах наша компания могла оказывать полноценные финансовые услуги (потребительские кредиты, вклады и т.д.)», - проинформировал Махач Магомедов.

Далее была обсуждена проблема установки почтовых ящиков. Вернее, практически полное их отсутствие, хотя по закону застройщики должны учитывать установку почтовых ящиков в новых домах.

Комментируя, Артём Здунов заявил, что производство почтовых ящиков можно было бы наладить в Дагестане: «Это должно быть недорого, быстро и красиво. Кроме того, их будут закупать не только застройщики, но и организации, ответственные за наличие почтовых ящиков в существующих многоквартирных домах».

Также говорили о проблемах подписной кампании на печатную продукцию и организации рассылки постановлений по делам об административных правонарушениях из ЦАФАП ГИБДД МВД РД.