Сегодня, 27 июня, состоялась встреча Председателя Правительства Дагестана Артёма Здунова с министром сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагиром Гусейновым, инвестором Аштаром Батыровым и генеральным директором ООО «Птицекомлекс «Батыр-бройлер» Хасавюртовского района Шамилем Джамаловым.

В рамках встречи был представлен инвестиционный проект по организации производства и переработки 12 тыс. тонн мяса птицы в год.

Участники мероприятия рассказали премьер-министру о ходе реализации инвестпроекта.

Было отмечено, что на сегодняшний день «Батыр-бройлер» выпускает тушки птицы, полуфабрикаты и колбасные изделия, всего более 50 наименований. На предприятии установлено современное высокотехнологичное оборудование из Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии и Польши. Его проектная мощность составляет до 25 тыс. тонн мяса птицы в год.

Глава Минсельхозпрода РД напомнил, что «Батыр-бройлер» получил государственную поддержку в виде возмещения части затрат из республиканского бюджета на установленное технологическое оборудование в размере более 33 млн рублей.

«Компания активно инвестирует в собственное производство. На сегодняшний день инвестировано в создание данного производства более 850 млн рублей, планы на ближайшие два года – это еще 786 млн рублей инвестиций в логистику, в увеличение мощностей производства. Компания намерена довести ежегодные объемы производства до 12 тыс. тонн. Предприятие располагает одним из крупнейших на юге страны инкубационных цехов мощностью более 15 млн цыплят в год, поставляет суточных цыплят в более чем 20 регионов России. В целом, «Батыр-бройлер» намерен обеспечить дагестанский рынок качественной продукцией, так как наш регион пока обеспечен собственным мясом птицы только на 60%», – рассказал министр.

Кроме того, в рамках первого этапа проекта проведена реконструкция и модернизация шести старых и строительство четырех новых птичников общей мощностью выращивания 2,5 млн цыплят в год, закончено строительство убойного цеха проектной мощностью 20 тыс. тонн мяса в год, цеха глубокой переработки мощностью 3,5 тонны в смену, комбикормового завода мощностью 2 тонны в час, а также подводящих инженерных коммуникаций и очистных сооружений, трансформаторной подстанции общей мощностью 2 МВт. Также немаловажно, что предприятием построен завод по переработке биологических отходов мощностью 5 тыс. тонн в год, что позволяет получать мясокостную муку высокого качества.

В планах компании строительство еще 24 птичников для выращивания бройлеров, реконструкция одного и строительство четырех новых птичников для выращивания птицы французской породы «Хубборд», модернизация убойного цеха с доведением мощностей до 10 тонн в сутки, строительство комбикормового завода.

Реализация всех этих инициатив позволит создать дополнительно более 150 рабочих мест и обеспечить отчисления в виде налогов в сумме более 100 млн рублей.

Добавим, что в настоящее время основная часть продукции «Батыр-бройлер» сбывается на территории Дагестана. При этом география поставок также охватывает Москву, Астрахань, Ростов, Саратов, Тверь и даже Владивосток. Предприятие также намерено развивать экспорт птицеводческой продукции. Сегодня ведутся переговоры с партнерами из Азербайджана и Киргизии. Интерес к дагестанской продукции также проявляют предприниматели из Китая.

Напомним, 19 июня Артём Здунов посещал «Батыр-бройлер». Тогда, ознакомившись с предприятием, премьер-министр поручил Минсельхозпроду Дагестана продолжить оказывать компании государственную поддержку. Председатель Правительства РД отметил, что «Батыр-бройлер» оправдывает все вложения, компания дает реальный результат, который налицо. Он выразил уверенность, что предприятие сможет конкурировать на рынке практически с любой компанией в отрасли. Тогда же руководство «Батыр-бройлер» обратилось к властям республики с просьбой асфальтировать дорогу, ведущую к комплексу. В этой связи Артём Здунов заверил, что данный вопрос будет проработан с профильными ведомствами.

На состоявшейся сегодня встрече представители компании выразили благодарность Артёму Здунову и Абзагиру Гусейнову за реальную поддержку предприятия.

«Было очень приятно, когда спустя три дня после Вашего, Артём Алексеевич, отъезда, к нам уже приехали проектировщики дороги. А субсидирование затрат на модернизацию наших мощностей по линии Минсельхозпрода Дагестана оказалось единственной мерой поддержки за 20 лет существования нашего бизнеса», – отметил Шамиль Джамалов.

В дополнение к сказанному Абзагир Гусейнов сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос включения упомянутой дороги, а также строительства инженерной инфраструктуры под комплексную компактную застройку в заявку на государственную программу Комплексного развития сельских территорий на 2021-2022 годы. Кроме того, аграрное ведомство продолжит субсидировать «Батыр-бройлер» в рамках своих полномочий.

«В текущем году компания закупает перерабатывающее оборудование европейского производства на сумму 50 млн рублей, мы намерены по максимуму субсидировать эти затраты – в объеме 25 млн рублей», – рассказал руководитель Минсельхозпрода Дагестана.

В ходе встречи Артём Здунов также отметил, что компания может претендовать и на другие меры господдержки, в частности, по линии Гарантийного фонда, Банка МСП и Российского экспортного центра. Премьер-министр дал поручение главе аграрного ведомства проработать соответствующие механизмы совместно с другими профильными министерствами.

Сегодня, 27 июня, состоялась встреча Председателя Правительства Дагестана Артёма Здунова с министром сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагиром Гусейновым, инвестором Аштаром Батыровым и генеральным директором ООО «Птицекомлекс «Батыр-бройлер» Хасавюртовского района Шамилем Джамаловым.