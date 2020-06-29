Владимир Васильев: «Никакая болезнь или враг не победят общество, в котором есть такая молодёжь»

Поприветствовав участников видеоконференции, Владимир Васильев поздравил всех с Днём молодёжи, отметив, что ему приятно видеть и общаться с подрастающим поколением.

«Никто ни к кому так тепло не относится, как к детям. Те, кто уже стали родителями, поймут меня очень хорошо. Вы, наша молодёжь, наполняете общество оптимизмом, красотой, энергией, верой в то, что нам может не удалось решить, но обязательно получится у вас, умных, талантливых. На этом строится мир и очень хочется, чтобы эти процессы шли по восходящей. Сейчас все мы – представители исполнительной, законодательной власти, общественных организаций – очень гордимся успехами и достижениями нашей молодёжи. Мы стараемся создать условия и, похоже, получается, особенно в области повышения качества общего образования. Вы, наверное, заметили, что ЕГЭ стал в определённые годы у нас проходить по-другому. И мы видим эффект – победы наших учеников, выпускников на олимпиадах, в конкурсах. Дагестанская молодёжь добивается успехов в науке, спорте, труде. Это очень важно для тех, кто побеждает, для республики, для тех, кто идёт следом и наращивает эти усилия. Это огромный потенциал», – уверен руководитель региона.

Глава Дагестана напомнил, что во все времена были скептические настроения старших по отношению к подрастающему поколению, но в очередной раз они были опровергнуты.

«Мы с вами знаем, что редко в каком историческом периоде не было философов, которые бы не беспокоились о том, какая растёт у них молодёжь. В нашем обществе сейчас произошли события, связанные с этой опасной инфекцией, и они проверили на прочность, содержание, искренность. Думаю, не только мне показалось, что наша молодёжь превзошла ожидания в части проявления хороших качеств, которыми вы располагаете. Спасибо вам за это большое. Тысячи, сотни, десятки молодых людей пришли по зову сердца туда, где было очень тяжело, в том числе и «красные» зоны, и стали там всерьёз бороться со смертельно опасной болезнью, хорошо понимая, куда они пришли и для чего», – добавил руководитель субъекта.

Отдельно он отметил заслуги молодых парней и девушек в борьбе с коронавирусом и заботе о старшем поколении во время самоизоляции.

«Приехав в Дагестанский государственный медицинский университет, главный врач Городской клинической больницы №40 г. Москвы Денис Проценко, недавно удостоенный высокого звания Героя Труда, отметил в первую очередь волонтёров. Вы пришли в эти «красные» зоны и начали помогать врачам и остальному персоналу, решая много вопросов. Огромное вам за это спасибо! Никакая болезнь или враг не победят общество, в котором есть такая молодежь. Оно будет процветать. Вы нашли время, слова и чувства в условиях, когда наши ветераны Великой Отечественной войны оказались в изоляции, приносили им продукты, уделяли внимание. Порой у ветеранов непростая судьба, человек в возрасте может остаться один на один со своими проблемами и болезнями.

Наш Президент, управляя большой страной, находит время для высказываний, которые имеют огромное значение в конкретной ситуации. «Не оказаться с проблемой один на один». Мы слышали эти слова недавно, когда я отчитывался перед Президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации с коронавирусом в Дагестане. Он сказал, что Дагестан не останется с проблемой COVID-19 один на один, а тогда у нас была очень сложная ситуация. Это были не просто слова. Буквально вчера мы с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым облетели в очередной раз три новых медицинских центра. Это просто фантастика. Кто занимается медициной, тот знает, что там будет лучшее медицинское оборудование, рассредоточенное так, чтобы не только Махачкала и Каспийск, но и Южный, и Северный Дагестан имели доступ к этим центрам. Это очень важно. Общество, которое не создаст равные условия, не будет обеспечивать и бережно растить таланты, потеряет их.

И самое главное – вы сделали то, что не удаётся многим, помогли людям, а кого-то спасли от смерти. Это дорогого стоит», – заявил Глава РД.

Подчёркивая заслуги медицинских работников в непростой для региона период, Владимир Васильев сообщил, что поддержал предложение муфтия региона Ахмад Афанди Абдулаева о том, чтобы назвать аллею, ведущую к морю от Духовного центра имени пророка Исы, Аллеей героев-медиков. Впервые об этом было заявлено на июньской сессии Народного Собрания республики. Глава РД предложил собравшимся активистам подключиться к этой работе: «Я думаю, всем хватит сил и места для того, чтобы приложить свои усилия. Мы можем сейчас эту работу превратить в общую, как вы это делаете. Вложить в это вашу душу, энергию, желание, способности и таланты».

В рамках встречи о работе волонтёров в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рассказал руководитель республиканского волонтерского штаба Рашид Абдуллаев. Так, в «красной» и «зеленой» зонах больниц работало более 500 волонтеров по всей республике. Также волонтёры доставляли лекарства и продукты по заявкам граждан на федеральную горячую линию акции «Мы вместе» – отработано 2800 заявок.

Было озвучено, что на данный момент в регионе действует 20 информационных точек, на которых волонтёры осуществляют информирование граждан о вносимых поправках в Конституцию. Также ведется обзвон пожилого населения (старше 65 лет) в целях информирования о возможности проголосовать на дому или придворовой территории, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией. Задействовано около 700 волонтеров.

На теме волонтерской деятельности Молодежного парламента при Народном Собрании РД остановился председатель этой структуры Сергей Никитин. Не обошёл стороной он вопрос внесения поправок в Конституцию РФ. Говоря об их актуальности, выступающий отметил: «Сложная эпидемиологическая обстановка последних месяцев в нашей стране и республике показала их значимость. В частности, поправки, касающейся поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности Правительством РФ, закрепляемой в основном документе нашей страны. Но и другие поправки – в области здравоохранения, сохранения целостности, культуры, исторической памяти Российской Федерации – это те условия, которые создадут нам, молодёжи, дополнительные возможности для реализации своего потенциала».

В рамках беседы была высоко оценена деятельность волонтёров-медиков в «красной» и «зеленой» зонах больниц в период распространения новой коронавирусной инфекции, а также участие молодёжи в праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Завершением мероприятия стала торжественная церемония награждения наиболее отличившихся представителей молодёжи. Из рук Владимира Васильева памятные медали за вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» получили руководитель республиканского волонтерского штаба Рашид Абдуллаев, волонтёры-медики Карина Бамматмурзаева, Джабраил Абдурахманов, Альбина Ажубова, Дина Балгишиева, активисты волонтерского корпуса г. Махачкалы Джабраил Алыпкачев и Асият Абакарова.

Также были вручены Благодарственные письма Главы РД за активную волонтёрскую деятельность, оказание бескорыстной помощи в лечении и поддержке больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19): председателю комитета здравоохранения Открытого молодежного правительства РД (руководителю волонтерского корпуса «ДГМУ») Эльмире Меджидовой, волонтёрам-медикам Милане Юнусовой, Арсену Магомедгаджиеву, Исламу Дагирову, Амине Алиевой, Гаджи Шахназарову. Помимо прочего, Гаджи Шахназаров, история которого широко известна в регионе и тронула дагестанцев, был награждён Почетной грамотой РД.

В мероприятии приняли участие Председатель Правительства РД Артём Здунов, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, заместитель Председателя Народного Собрания РД Елена Ельникова, министр по делам молодежи РД Камил Саидов.

оприветствовав участников видеоконференции, Владимир Васильев поздравил всех с Днём молодёжи, отметив, что ему приятно видеть и общаться с подрастающим поколением.

«Никто ни к кому так тепло не относится, как к детям. Те, кто уже стали родителями, поймут меня очень хорошо. Вы, наша молодёжь, наполняете общество оптимизмом, красотой, энергией, верой в то, что нам может не удалось решить, но обязательно получится у вас, умных, талантливых. На этом строится мир и очень хочется, чтобы эти процессы шли по восходящей. Сейчас все мы – представители исполнительной, законодательной власти, общественных организаций – очень гордимся успехами и достижениями нашей молодёжи. Мы стараемся создать условия и, похоже, получается, особенно в области повышения качества общего образования. Вы, наверное, заметили, что ЕГЭ стал в определённые годы у нас проходить по-другому. И мы видим эффект – победы наших учеников, выпускников на олимпиадах, в конкурсах. Дагестанская молодёжь добивается успехов в науке, спорте, труде. Это очень важно для тех, кто побеждает, для республики, для тех, кто идёт следом и наращивает эти усилия. Это огромный потенциал», – уверен руководитель региона.

Глава Дагестана напомнил, что во все времена были скептические настроения старших по отношению к подрастающему поколению, но в очередной раз они были опровергнуты.

«Мы с вами знаем, что редко в каком историческом периоде не было философов, которые бы не беспокоились о том, какая растёт у них молодёжь. В нашем обществе сейчас произошли события, связанные с этой опасной инфекцией, и они проверили на прочность, содержание, искренность. Думаю, не только мне показалось, что наша молодёжь превзошла ожидания в части проявления хороших качеств, которыми вы располагаете. Спасибо вам за это большое. Тысячи, сотни, десятки молодых людей пришли по зову сердца туда, где было очень тяжело, в том числе и «красные» зоны, и стали там всерьёз бороться со смертельно опасной болезнью, хорошо понимая, куда они пришли и для чего», – добавил руководитель субъекта.

Отдельно он отметил заслуги молодых парней и девушек в борьбе с коронавирусом и заботе о старшем поколении во время самоизоляции.

«Приехав в Дагестанский государственный медицинский университет, главный врач Городской клинической больницы №40 г. Москвы Денис Проценко, недавно удостоенный высокого звания Героя Труда, отметил в первую очередь волонтёров. Вы пришли в эти «красные» зоны и начали помогать врачам и остальному персоналу, решая много вопросов. Огромное вам за это спасибо! Никакая болезнь или враг не победят общество, в котором есть такая молодежь. Оно будет процветать. Вы нашли время, слова и чувства в условиях, когда наши ветераны Великой Отечественной войны оказались в изоляции, приносили им продукты, уделяли внимание. Порой у ветеранов непростая судьба, человек в возрасте может остаться один на один со своими проблемами и болезнями.

Наш Президент, управляя большой страной, находит время для высказываний, которые имеют огромное значение в конкретной ситуации. «Не оказаться с проблемой один на один». Мы слышали эти слова недавно, когда я отчитывался перед Президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации с коронавирусом в Дагестане. Он сказал, что Дагестан не останется с проблемой COVID-19 один на один, а тогда у нас была очень сложная ситуация. Это были не просто слова. Буквально вчера мы с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым облетели в очередной раз три новых медицинских центра. Это просто фантастика. Кто занимается медициной, тот знает, что там будет лучшее медицинское оборудование, рассредоточенное так, чтобы не только Махачкала и Каспийск, но и Южный, и Северный Дагестан имели доступ к этим центрам. Это очень важно. Общество, которое не создаст равные условия, не будет обеспечивать и бережно растить таланты, потеряет их.

И самое главное – вы сделали то, что не удаётся многим, помогли людям, а кого-то спасли от смерти. Это дорогого стоит», – заявил Глава РД.

Подчёркивая заслуги медицинских работников в непростой для региона период, Владимир Васильев сообщил, что поддержал предложение муфтия региона Ахмад Афанди Абдулаева о том, чтобы назвать аллею, ведущую к морю от Духовного центра имени пророка Исы, Аллеей героев-медиков. Впервые об этом было заявлено на июньской сессии Народного Собрания республики. Глава РД предложил собравшимся активистам подключиться к этой работе: «Я думаю, всем хватит сил и места для того, чтобы приложить свои усилия. Мы можем сейчас эту работу превратить в общую, как вы это делаете. Вложить в это вашу душу, энергию, желание, способности и таланты».

В рамках встречи о работе волонтёров в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рассказал руководитель республиканского волонтерского штаба Рашид Абдуллаев. Так, в «красной» и «зеленой» зонах больниц работало более 500 волонтеров по всей республике. Также волонтёры доставляли лекарства и продукты по заявкам граждан на федеральную горячую линию акции «Мы вместе» – отработано 2800 заявок.

Было озвучено, что на данный момент в регионе действует 20 информационных точек, на которых волонтёры осуществляют информирование граждан о вносимых поправках в Конституцию. Также ведется обзвон пожилого населения (старше 65 лет) в целях информирования о возможности проголосовать на дому или придворовой территории, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией. Задействовано около 700 волонтеров.

На теме волонтерской деятельности Молодежного парламента при Народном Собрании РД остановился председатель этой структуры Сергей Никитин. Не обошёл стороной он вопрос внесения поправок в Конституцию РФ. Говоря об их актуальности, выступающий отметил: «Сложная эпидемиологическая обстановка последних месяцев в нашей стране и республике показала их значимость. В частности, поправки, касающейся поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности Правительством РФ, закрепляемой в основном документе нашей страны. Но и другие поправки – в области здравоохранения, сохранения целостности, культуры, исторической памяти Российской Федерации – это те условия, которые создадут нам, молодёжи, дополнительные возможности для реализации своего потенциала».

В рамках беседы была высоко оценена деятельность волонтёров-медиков в «красной» и «зеленой» зонах больниц в период распространения новой коронавирусной инфекции, а также участие молодёжи в праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Завершением мероприятия стала торжественная церемония награждения наиболее отличившихся представителей молодёжи. Из рук Владимира Васильева памятные медали за вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» получили руководитель республиканского волонтерского штаба Рашид Абдуллаев, волонтёры-медики Карина Бамматмурзаева, Джабраил Абдурахманов, Альбина Ажубова, Дина Балгишиева, активисты волонтерского корпуса г. Махачкалы Джабраил Алыпкачев и Асият Абакарова.

Также были вручены Благодарственные письма Главы РД за активную волонтёрскую деятельность, оказание бескорыстной помощи в лечении и поддержке больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19): председателю комитета здравоохранения Открытого молодежного правительства РД (руководителю волонтерского корпуса «ДГМУ») Эльмире Меджидовой, волонтёрам-медикам Милане Юнусовой, Арсену Магомедгаджиеву, Исламу Дагирову, Амине Алиевой, Гаджи Шахназарову. Помимо прочего, Гаджи Шахназаров, история которого широко известна в регионе и тронула дагестанцев, был награждён Почетной грамотой РД.

В мероприятии приняли участие Председатель Правительства РД Артём Здунов, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, заместитель Председателя Народного Собрания РД Елена Ельникова, министр по делам молодежи РД Камил Саидов.