Салман Дадаев прокомментировал ситуацию с мусором в Махачкале

Мэр дагестанской столицы Салман Дадаев прокомментировал ситуацию с мусором в Махачкале.

"Уважаемые махачкалинцы! Только что завершилась рабочая встреча с участием министра природных ресурсов и экологии Набиюлы Карачаева и руководства регионального оператора УК "Лидер". В последние несколько дней мы провели ряд встреч и консультаций, выявили причины сбоя в работе – сказались сложная экономическая ситуация и низкая платежная дисциплина.

По итогам встречи было выработано решение – регоператор погасит задолженность перед своими работниками. В данный момент спецтехника выехала на улицы для вывоза ТБО.

Все контейнерные площадки будут обработаны дезинфицирующими средствами.",,, - отметил он.