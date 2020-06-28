Салман Дадаев прокомментировал ситуацию с мусором в Махачкале
- Автор Габи
- 28 июня, 2020. Воскресенье 11:50
Мэр дагестанской столицы Салман Дадаев прокомментировал ситуацию с мусором в Махачкале.
"Уважаемые махачкалинцы! Только что завершилась рабочая встреча с участием министра природных ресурсов и экологии Набиюлы Карачаева и руководства регионального оператора УК "Лидер". В последние несколько дней мы провели ряд встреч и консультаций, выявили причины сбоя в работе – сказались сложная экономическая ситуация и низкая платежная дисциплина.
По итогам встречи было выработано решение – регоператор погасит задолженность перед своими работниками. В данный момент спецтехника выехала на улицы для вывоза ТБО.
Все контейнерные площадки будут обработаны дезинфицирующими средствами.",,, - отметил он.
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