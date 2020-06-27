ЗАМАНА - О вопросе агитации в дни общероссийского голосования

О вопросе агитации в дни общероссийского голосования

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27 июня, 2020. Суббота 20:28
О вопросе агитации в дни общероссийского голосования

Разрешена ли агитация в дни общероссийского голосования?

О вопросе агитации в дни общероссийского голосования
Информация

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», а также Порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, не содержат запрета на агитацию по вопросам поправок в Конституцию Российской Федерации, и соответственно, не регулирует вопросы в этой сфере.   

   Таким образом каждый гражданин Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации имеет право на свободу слова. Любой гражданин может высказать свою точку зрения по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также высказаться, как он проголосовал по этому вопросу.   

 

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