ЗАМАНА - Дербент с рабочим визитом посетили Глава Дагестана Владимир Васильев и замминистра обороны России Тимур Иванов

Дербент с рабочим визитом посетили Глава Дагестана Владимир Васильев и замминистра обороны России Тимур Иванов

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27 июня, 2020. Суббота 17:07
Дербент с рабочим визитом посетили Глава Дагестана Владимир Васильев и замминистра обороны России Тимур Иванов

Сегодня Дербент с рабочим визитом посетили Глава Дагестана Владимир Васильев и замминистра обороны России Тимур Иванов.

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посетили Глава Дагестана Владимир Васильев и замминистра обороны России Тимур Иванов. Они осмотрели новый многофункциональный медицинский центр на 62 койко-мест, построенный по поручению Президента страны военными строителями. В инспекции принимал участие командующий Каспийской флотилией Сергей Пинчук. Медицинский центр в Дербенте возведен в течение одного месяца, общая площадь застройки составляет 5078м2. Строительные работы велись в круглосуточном режиме. Ежедневно в них было задействовано 400 рабочих и 50 единиц техники. Хочу поблагодарить всех также и за великолепное технические оснащение больницы - 16-срезовый аппарат КТ, рентген-аппарат, УЗИ, лабораторию ПЦР, хирургическую операционную, ИВЛ, индивидуальные кислородные концентраторы и многое другое. В медицинском центре также есть аппарат ЭКМО, который является очень востребованным, но раньше в Дербенте такого не было. На сегодняшний день идет подготовка персонала к работе в новой больнице. Медицинские работники направлены на стажировку в военно-медицинскую академию. После обхода Глава Дагестана Владимир Васильев и замминистра обороны России Тимур Иванов убедились в полной готовности объекта и дали высокую оценку медцентру. Спасибо большое Президенту России и военным строителям, благодаря которым в кратчайшие сроки построены медицинские центры. Здесь будут оказывать весь спектр медицинских услуг. На объекте в Дербенте военные решили очень важный вопрос – оборудовали очистные сооружения для всего комплекса. Спасибо им большое за это. Преимуществом медицинского центра является то, что здесь граждане смогут получить комплексную медицинскую помощь и то, что он расположен на берегу моря. Морской воздух будет способствовать укреплению организма.

Публикация от Хизри Абакаров (@glava_derbenta)

Они осмотрели новый многофункциональный медицинский центр на 62 койко-мест, построенный по поручению Президента страны военными строителями. В инспекции принимал участие командующий Каспийской флотилией Сергей Пинчук.
Медицинский центр в Дербенте возведен в течение одного месяца, общая площадь застройки составляет 5078м2.
Строительные работы велись в круглосуточном режиме. Ежедневно в них было задействовано 400 рабочих и 50 единиц техники.
Хочу поблагодарить всех также и за великолепное технические оснащение больницы - 16-срезовый аппарат КТ, рентген-аппарат, УЗИ, лабораторию ПЦР, хирургическую операционную, ИВЛ, индивидуальные кислородные концентраторы и многое другое.
В медицинском центре также есть аппарат ЭКМО, который является очень востребованным, но раньше в Дербенте такого не было. На сегодняшний день идет подготовка персонала к работе в новой больнице. Медицинские работники направлены на стажировку в военно-медицинскую академию.
После обхода Глава Дагестана Владимир Васильев и замминистра обороны России Тимур Иванов убедились в полной готовности объекта и дали высокую оценку медцентру.
Спасибо большое Президенту России и военным строителям, благодаря которым в кратчайшие сроки построены медицинские центры. Здесь будут оказывать весь спектр медицинских услуг. На объекте в Дербенте военные решили очень важный вопрос – оборудовали очистные сооружения для всего комплекса. Спасибо им большое за это. Преимуществом медицинского центра является то, что здесь граждане смогут получить комплексную медицинскую помощь и то, что он расположен на берегу моря. Морской воздух будет способствовать укреплению организма.

 

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