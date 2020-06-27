Медицинский центр в Ботаюрте оснащён самым современным оборудованием

Глава РД Владимир Васильев и находящийся в республике с рабочим визитом заместитель Министра обороны России Тимур Иванов проинспектировали готовность многофункционального медицинского центра в селе Ботаюрт Хасавюртовского района. Центр на 62 койко-места рассчитан обслуживать северную территорию республики, куда входят 3 города и 7 районов, население которых составляет более 500 000 жителей. Построено медицинское учреждение в течение 32 календарных дней, общая площадь застройки – 5193м2. На строительство наружных сетей электроснабжения и артезианской скважины для водоснабжения медицинского центра были направлены средства из республиканского бюджета. Ежедневно на строительстве объекта было задействовано 814 человек, а также 54 единицы техники. Как и на других двух объектах, здесь тоже строительно-монтажные работы проводились в дневную и ночную смены, закупались строительные материалы местных производителей. В ходе осмотра медицинского центра Глава Дагестана пообщался с медработниками, которые сообщили, что больница построена таким образом, чтобы больной поступал через тамбур сразу в палату, минуя коридор. В результате внутренние помещения госпиталя остаются «чистой зоной». Также Владимиру Васильеву и Тимуру Иванову показали установленное здесь оборудование и провели экскурсию по отделениям. Со своей стороны персонал отметил, что оснащённый по последнему слову техники медицинский центр стал настоящим подарком для них и пациентов.

Особое внимание было обращено на аппарат ЭКМО, предназначенный для насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности. Задержались гости в малой операционной, в которой планируется проводить малоинвазивные оперативные вмешательства. Такие, как: первичная хирургическая обработка, биопсия, пункционная биопсия и так далее. Здесь имеется всё необходимое для проведения подобных процедур. Например, современный многофункциональный операционный стол, имеющий 7 степеней регулировки, что делает его удобным для врачей и пациентов. При этом оборудование российского производства.