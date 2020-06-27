Глава РД Владимир Васильев и находящийся в республике с рабочим визитом заместитель Министра обороны России Тимур Иванов проинспектировали готовность многофункционального медицинского центра в селе Ботаюрт Хасавюртовского района. Центр на 62 койко-места рассчитан обслуживать северную территорию республики, куда входят 3 города и 7 районов, население которых составляет более 500 000 жителей. Построено медицинское учреждение в течение 32 календарных дней, общая площадь застройки – 5193м2. На строительство наружных сетей электроснабжения и артезианской скважины для водоснабжения медицинского центра были направлены средства из республиканского бюджета. Ежедневно на строительстве объекта было задействовано 814 человек, а также 54 единицы техники. Как и на других двух объектах, здесь тоже строительно-монтажные работы проводились в дневную и ночную смены, закупались строительные материалы местных производителей. В ходе осмотра медицинского центра Глава Дагестана пообщался с медработниками, которые сообщили, что больница построена таким образом, чтобы больной поступал через тамбур сразу в палату, минуя коридор. В результате внутренние помещения госпиталя остаются «чистой зоной». Также Владимиру Васильеву и Тимуру Иванову показали установленное здесь оборудование и провели экскурсию по отделениям. Со своей стороны персонал отметил, что оснащённый по последнему слову техники медицинский центр стал настоящим подарком для них и пациентов.
Особое внимание было обращено на аппарат ЭКМО, предназначенный для насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности. Задержались гости в малой операционной, в которой планируется проводить малоинвазивные оперативные вмешательства. Такие, как: первичная хирургическая обработка, биопсия, пункционная биопсия и так далее. Здесь имеется всё необходимое для проведения подобных процедур. Например, современный многофункциональный операционный стол, имеющий 7 степеней регулировки, что делает его удобным для врачей и пациентов. При этом оборудование российского производства.
Медицинский центр в Ботаюрте оснащён самым современным оборудованием
- Автор Мадина
- 27 июня, 2020. Суббота 17:07
Медицинский центр в Ботаюрте оснащён самым современным оборудованием.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Медицинский центр в Ботаюрте оснащён самым современным оборудованием @glavard Глава РД Владимир Васильев и находящийся в республике с рабочим визитом заместитель Министра обороны России Тимур Иванов проинспектировали готовность многофункционального медицинского центра в селе Ботаюрт Хасавюртовского района. Центр на 62 койко-места рассчитан обслуживать северную территорию республики, куда входят 3 города и 7 районов, население которых составляет более 500 000 жителей. Построено медицинское учреждение в течение 32 календарных дней, общая площадь застройки – 5193м2. На строительство наружных сетей электроснабжения и артезианской скважины для водоснабжения медицинского центра были направлены средства из республиканского бюджета. Ежедневно на строительстве объекта было задействовано 814 человек, а также 54 единицы техники. Как и на других двух объектах, здесь тоже строительно-монтажные работы проводились в дневную и ночную смены, закупались строительные материалы местных производителей. В ходе осмотра медицинского центра Глава Дагестана пообщался с медработниками, которые сообщили, что больница построена таким образом, чтобы больной поступал через тамбур сразу в палату, минуя коридор. В результате внутренние помещения госпиталя остаются «чистой зоной». Также Владимиру Васильеву и Тимуру Иванову показали установленное здесь оборудование и провели экскурсию по отделениям. Со своей стороны персонал отметил, что оснащённый по последнему слову техники медицинский центр стал настоящим подарком для них и пациентов. Особое внимание было обращено на аппарат ЭКМО, предназначенный для насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности. Задержались гости в малой операционной, в которой планируется проводить малоинвазивные оперативные вмешательства. Такие, как: первичная хирургическая обработка, биопсия, пункционная биопсия и так далее. Здесь имеется всё необходимое для проведения подобных процедур. Например, современный многофункциональный операционный стол, имеющий 7 степеней регулировки, что делает его удобным для врачей и пациентов. При этом оборудование российского производства.
Глава РД Владимир Васильев и находящийся в республике с рабочим визитом заместитель Министра обороны России Тимур Иванов проинспектировали готовность многофункционального медицинского центра в селе Ботаюрт Хасавюртовского района. Центр на 62 койко-места рассчитан обслуживать северную территорию республики, куда входят 3 города и 7 районов, население которых составляет более 500 000 жителей. Построено медицинское учреждение в течение 32 календарных дней, общая площадь застройки – 5193м2. На строительство наружных сетей электроснабжения и артезианской скважины для водоснабжения медицинского центра были направлены средства из республиканского бюджета. Ежедневно на строительстве объекта было задействовано 814 человек, а также 54 единицы техники. Как и на других двух объектах, здесь тоже строительно-монтажные работы проводились в дневную и ночную смены, закупались строительные материалы местных производителей. В ходе осмотра медицинского центра Глава Дагестана пообщался с медработниками, которые сообщили, что больница построена таким образом, чтобы больной поступал через тамбур сразу в палату, минуя коридор. В результате внутренние помещения госпиталя остаются «чистой зоной». Также Владимиру Васильеву и Тимуру Иванову показали установленное здесь оборудование и провели экскурсию по отделениям. Со своей стороны персонал отметил, что оснащённый по последнему слову техники медицинский центр стал настоящим подарком для них и пациентов.
Последнее от Мадина
- Глава Дагестана заявил, что в Дагестане стабильная обстановка по голосованию
- Дербент с рабочим визитом посетили Глава Дагестана Владимир Васильев и замминистра обороны России Тимур Иванов
- В Каспийске завершилось строительство госпиталя
- Илон Маск обозвал богатейшего человека мира
- Европа откроет границы для 18 стран