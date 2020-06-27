В Минсельхозпроде Дагестана подвели итоги развития АПК за I полугодие

В пятницу, 26 июня, в здании Минсельхозпрода Дагестана состоялось совещание, посвященное подведению предварительных итогов развития сельского хозяйства в республике за первое полугодие 2020 года.

Мероприятие прошло под руководством заместителя председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова с участием министра сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагира Гусейнова, советника Главы Дагестана Адильхана Ганакаева, а также заместителей руководителя Минсельхозпрода РД, начальников структурных подразделений и директоров подведомственных учреждений министерства.

В рамках совещания с докладом об итогах деятельности Минсельхозпрода Дагестана за первое полугодие выступил Абзагир Гусейнов.

Руководитель аграрного ведомства отметил, что в республике на сегодняшний день завершен яровой сев на площади 218,8 тыс. га, при этом уже перевыполнены намеченные индикаторы по яровым колосовым на 10,5%, по рису – на 10,1%, многолетним травам – на 3,6%. Площадь озимых зерновых составила более 93 тыс. га из которых на сегодня убрано более 17 тыс. га при средней урожайности почти 24 ц/га.

Говоря о развитии садоводства, министр отметил деятельность ООО «Паласа» в Сулейман-Стальском районе, которое до конца текущего года намерено посадить самый большой в России фундуковый сад.

«Садоводы республики посадили 847 га, из которых 364 га – сады интенсивного типа. Хорошие результаты демонстрирует ООО «Паласа», которое в 2020 году посадило 60 га суперинтенсивного сада и до конца года планирует посадить еще 120 га. Кроме того, обществом посажено в текущем году 150 га фундукового сада и до конца года планируется посадить еще 300 га. Это будет самый большой фундуковый сад в России», – сказал Абзагир Гусейнов.

Далее министр рассказал, что в целях организации системы семеноводства в Дагестане, в этом году по двум предоставленным ранее грантам научным учреждениям на организацию семеноводства зерновых и овощных культур должны быть получены первые партии семян в количестве более 2,4 тыс. тонн. Для дальнейшего размножения полученного семенного материала и реализации сельхозтоваропроизводителям возобновлена работа по организации деятельности семеноводческих хозяйств ООО «Нива» и ООО «Сириус» в Кизлярском районе.

Более того, как сообщил, Абзагир Гусейнов, в целях испытания в природно-климатических условиях сортов сельхозрастений отечественной селекции впервые в Дагестане проделана работа по созданию демонстрационных площадок. Они заложены в пяти муниципальных районах республики по 17 видам сельхозкультур на общей площади почти 34 га.

Большая работа также проводится по борьбе с саранчовыми вредителями. В текущем году проведено обследование на площади 325,5 тыс. га, отрождение саранчовых выявлено на 103,9 тыс. га, обработано уже 91,9 тыс. га. В противосаранчовых мероприятиях задействована авиация, высокопроизводительные мобильные установки ГАРД, а также ранцевые, штанговые и вентиляторные опрыскиватели. Глава Минсельхозпрода отметил, что республика, благодаря слаженным системным действиям с заинтересованными структурами и аграриями, практически справилась с мароккской саранчой. В настоящее время наблюдается отрождение азиатской саранчи, которая также постоянно мониторится и уничтожается упреждающими действиями.

Говоря о развитии животноводства, министр сообщил, что по состоянию на начало июня, в Дагестане произведено продукции животноводства на сумму более 18,5 млрд рублей. В настоящее время уже завершен перегон скота с зимних на летние пастбища с соблюдением всех ветеринарно-профилактических мероприятий.

«Существенно поднялся рейтинг республики по производству: молока – с 10 на 6 место по стране и первое место по СКФО, мяса в убойном весе – с 27 на 24 место в России и второе место по СКФО, яиц – с 52 на 47 место и также второе место по СКФО. По производству шерсти Дагестан стабильно занимает лидирующую позицию в стране», – добавил Абзагир Гусейнов.

Также он сообщил, что Минсельхозпродом РД прорабатывается вопрос привлечения инвесторов по организации модульных и стационарных убойных площадок для забоя сверхремонтного поголовья МРС, не перегоняя их на зимние пастбища с целью сохранения их веса.

По словам министра, общая площадь виноградников в 2020 году в Дагестане должна достичь 26,1 тыс. га, а валовой сбор ягоды составит порядка 181 тыс. тонн. При этом весной текущего года аграриями уже заложено 221 га молодых виноградников. Прогноз по переработке винограда на этот год составляет 135 тыс. тонн.

Продолжая тему переработки сельхозпродукции, руководитель Минсельхозпрода РД рассказал, что по сравнению с первым полугодием 2019 года, в начале 2020 года предприятиями республики переработано на 53% больше мяса, изготовлено на 30,6% больше муки, на 12,1% больше сыра, на 7% больше творога, на 4% больше хлеба и хлебобулочных изделий. А производство крупы и вовсе выросло в 12 раз до 2,1 тыс. тонн.

Продолжает развиваться в регионе парк сельхозтехники. Как проинформировал министр, за истекший период 2020 года закуплено 150 единиц техники на 183 млн рублей, что в 2 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Более того, сегодня в процессе отгрузки по федеральному лизингу находятся 15 единиц техники на общую сумму 40 млн рублей.

По завершению выступления главы Минсельхозпрода РД участники совещания рассмотрели также вопросы освоения средств государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, развития мелиоративной отрасли.

В частности, Абдулмуслимом Абдулмуслимовым были даны поручения по внедрению в АПК республики современных мелиоративных технологий, введению в эксплуатацию мобильных скотобоен и стационарной ветеринарной лаборатории, а также восстановления заброшенных ранее рисовых чеков.