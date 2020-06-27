В Минмолодёжи РД подвели итоги конкурса «Здоровый муниципалитет – здоровый Дагестан»

26 июня в Министерстве по делам молодежи Республики Дагестан состоялось подведение итогов конкурса «Здоровый муниципалитет – здоровый Дагестан». Напомним, что конкурс проводился молодежным ведомством региона совместно с магазином спортивных товаров «Спортлидер».

Участниками мероприятия стали более 20 дагестанцев, которые сняли авторские видеоролики, направленные на профилактику наркомании в молодежной среде. В видеороликах они призывали молодежь своего района или города к здоровому образу жизни, проводили зарядку и выполняли другие условия конкурса. Работы участников были опубликованы в социальной сети Инстаграм на странице @prev.minmol.

Видеоролики оценивала экспертная комиссия в лице ответственного секретаря Антинаркотической комиссии в Дагестане Давуда Унчиева, начальника отдела профилактических программ и проектов Минмолодежи РД Фармана Меликова и представителя магазина спортивных товаров «СпортЛидер» Ислама Шихбабаева. Ими учитывались не только творческий подход участников, но и соответствие работы целям и задачам конкурса, креативность и оригинальность.

Рассказывая об итогах конкурса, Давуд Унчиев выразил благодарность Минмолодежи за проводимую работу в области профилактики наркомании и в сфере пропаганды ЗОЖ: «Считаю, что Минмолодежи РД проводит эффективную деятельность по психологическому оздоровлению молодого поколения».

В свою очередь, Ислам Шихбабаев отметил, что видеоролики участников несут огромную пользу в сфере профилактики наркомании: «Оценивать видеоролики было очень сложно: все участники большие молодцы! Самое главное, что ребята продемонстрировали своими роликами серьезность существующей проблемы и важность борьбы с ней».

По итогам конкурса победителем стала Лиана Горшкова, второе место заняла Алина Сейфудинова и третье – Кавсарат Халибрагимова. Они получат сертификаты по 10 тысяч рублей от Министерства по делам молодежи региона. Также 3 набора для домашних тренировок от магазина «Спортлидер» на сумму 3000₽ и призы от ФП «Трезвая Россия» будут вручены Абдулбеку Абдулбекову, Саиду Иманалиеву и Абдуррахиму Алхажиеву.