ЗАМАНА - Дагестанские онкологи провели уникальную для региона операцию пациентке с раком молочной железы

Дагестанские онкологи провели уникальную для региона операцию пациентке с раком молочной железы

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27 июня, 2020. Суббота 13:31
Дагестанские онкологи провели уникальную для региона операцию пациентке с раком молочной железы

В Республиканском онкологическом центре проведена первая онкопластическая операция пациентке с раком молочной железы. Диагностировали заболевание у молодой жительницы Махачкалы, которая обратилась в больницу, после того как обнаружила у себя небольшое уплотнение в виде узла в правой груди.

Дагестанские онкологи провели уникальную для региона операцию пациентке с раком молочной железы
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Проведенные в центре гистологическое и иммуногистохимическое исследования показали наличие злокачественного новообразования во второй степени развития. По словам врачей, опухоль располагалась в проекции внутренних квадрантов, ранее таким пациенткам полностью удаляли пораженную молочную железу.

«Пациентка предоперационно получила восемь курсов химиотерапии. Раннее такой категории пациентов выполнялось полное удаление молочной железы, что в свою очередь приводило к огромной психологической травме, инвалидизации, сложности адаптации в социуме, семье. Учитывая молодой возраст, желание женщины сохранить молочную железу и строгий подбор, было решено выполнить органсохранную радикальную онкопластическую операцию, которая позволила пациентке сохранить грудь»,- говорит врач - онколог Мирза Мурачуев.

Операция по времени длилась три часа и прошла успешно. Надо сказать, что подобные хирургические вмешательства раннее в республике не выполнялись никогда. Теперь же планируется внедрить их в ежедневную работу дагестанских онкологов.

Отметим, что в Дагестане рак молочной железы стоит на первом месте в списке онкозаболеваемости у женщин и на втором – в общей статистике по видам онкологии,после рака легких. Ежегодно в Дагестане выявляют около 500 женщин с раком молочной железы.

 

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