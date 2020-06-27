ЗАМАНА - В селе Калук формируют городскую среду

В селе Калук формируют городскую среду

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27 июня, 2020. Суббота 12:35
В селе Калук формируют городскую среду

Сегодня глава МР «Ахтынский район» Осман Абдулкеримов проверил ход строительных работ в парке культуры и отдыха в с. Калук.

В селе Калук формируют городскую среду
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Напомним, благоустройство данной общественной территории проходит в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Стоимость проекта составляет 1,447,300р. Согласно паспорту объекта работы, здесь были начаты 20 апреля.

Проинспектировав объект Осман Абдулкеримов в целом остался доволен работой подрядной организации, которым по результатам аукциона стал ИП Эмирбег Исмаилов.

Проект благоустройства территории парка включает в себя не только высадку кустов и деревьев, но и облагораживание территории в целом. Это включает в себя очистку территории, сооружение удобных аллей и мест отдыха с лавочками, высадку газона и устройство полноценного освещения. Также проектом предусмотрена детская игровая площадка, что будет радушно встречено маленькими калукцами.

Здесь руководитель муниципалитета потребовал у ответственных лиц пристальное внимание уделить качеству игровых элементов и безопасности их эксплуатации.

Парк культуры и отдыха в с.Калук в скором времени встретит первых посетителей, которые смогут провести свободное время, отдыхая и одновременно участвуя в массовых мероприятиях.

 

 

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