Победителями конкурсного отбора заявок по проекту «100 школ» признаны 136 проектов

Заседание конкурсной комиссии по проведению отбора заявок в рамках проекта «100 школ» состоялось 26 июня под руководством министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанова.

Участие в мероприятии приняли председатель Комитета НС РД по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму Мурат Пайзулаев, министр юстиции РД Казимагомед Сефиркурбанов, глава Минкомсвязи РД Сергей Снегирёв, представители Минобрнауки, Минстроя, Минфина, Общественной палаты республики.

Открывая работу комиссии, Гаджи Султанов напомнил, что проект «100 школ» реализуется в республике с 2018 года по инициативе Главы Дагестана Владимира Васильева. За два года в рамках проекта в общеобразовательных организациях проведено 334 ремонта:

«В текущем году несмотря на сложности, возникшие из-за пандемии, многие муниципалитеты активно включились в работу по подготовке заявок. К нам поступило 144 заявки на общую сумму 376,6 млн рублей, из них 77,5 млн рублей – внебюджетные средства. Заявки поступили из 40 муниципальных образований», - сообщил министр.

По вопросам, возникшим у членов комиссии в ходе рассмотрения заявок, с комментариями выступали главы муниципальных образований, которые были подключены к обсуждению при помощи видеоконференцсвязи.

Участники комиссии, рассмотрев заявки, рекомендовали признать победителями конкурса 136 заявленных проектов. Еще по нескольким заявкам Комиссией принято решение провести дополнительную оценку, после чего будет принято решение о возможности их включения в проект.

Ремонт в школах в рамках проекта планируется завершить к началу нового учебного года.

Гаджи Султанов сообщил, что помимо включенных сегодня в проект школ, еще ряд ветхих школ будут отремонтированы дополнительно.

«На этом мы не останавливаемся. По поручению Главы Дагестана Владимира Абдуалиевича Васильева, совместно с заместителем Председателя Правительства –министра образования и науки Дагестана Уммупазиль Авадзиевной будет проработан вопрос ремонта в ветхих школах республики. На следующей неделе мы проведем в режиме ВКС совместно с руководством муниципальных образований совещание поэтому вопросу», - заключил министр.