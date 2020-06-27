ЗАМАНА - Минтруд Дагестана провел завершающий этап гуманитарной акции «Мы вместе»

Минтруд Дагестана провел завершающий этап гуманитарной акции «Мы вместе»

Автор
27 июня, 2020. Суббота 12:16
Минтруд Дагестана провел завершающий этап гуманитарной акции «Мы вместе»

26 июня, с участием Министерства труда и социального развития Дагестана прошел очередной, завершающий этап Всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса – «Мы вместе».

Минтруд Дагестана провел завершающий этап гуманитарной акции «Мы вместе»
Информация

В рамках этой акции, продуктовыми наборами обеспечены наиболее нуждающиеся подопечные Минтруда, состоящие на учете в качестве малоимущих. Каждый продуктовый набор включает стратегический перечень продовольствия.

Так, сегодня, в рамках акции «Мы вместе», 3 375 продуктовых набора отправились в 18 муниципалитетов, в каждом из которых социальные работники Минтруда обеспечат доставку продуктов нуждающимся гражданам на дом.

Сегодня в завершающем этапе оказания гуманитарной помощи приняли участие Советник Министра труда и соцразвития РД Джабраил Дайзиев, представители отделения ОНФ по РД, фонда «Живи и дари жизнь другим», а так же социальные работники Минтруда, волонтеры и представители общественных организаций.

Отметим, что в рамках Всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса – «Мы вместе», социальными службами Минтруда на территории всей республики продуктовыми наборами обеспечены 20 000 нуждающихся пожилых граждан.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top