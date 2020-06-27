Минтруд Дагестана провел завершающий этап гуманитарной акции «Мы вместе»

26 июня, с участием Министерства труда и социального развития Дагестана прошел очередной, завершающий этап Всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса – «Мы вместе».

В рамках этой акции, продуктовыми наборами обеспечены наиболее нуждающиеся подопечные Минтруда, состоящие на учете в качестве малоимущих. Каждый продуктовый набор включает стратегический перечень продовольствия.

Так, сегодня, в рамках акции «Мы вместе», 3 375 продуктовых набора отправились в 18 муниципалитетов, в каждом из которых социальные работники Минтруда обеспечат доставку продуктов нуждающимся гражданам на дом.

Сегодня в завершающем этапе оказания гуманитарной помощи приняли участие Советник Министра труда и соцразвития РД Джабраил Дайзиев, представители отделения ОНФ по РД, фонда «Живи и дари жизнь другим», а так же социальные работники Минтруда, волонтеры и представители общественных организаций.

Отметим, что в рамках Всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса – «Мы вместе», социальными службами Минтруда на территории всей республики продуктовыми наборами обеспечены 20 000 нуждающихся пожилых граждан.