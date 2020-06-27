В Карачаево-Черкесию из Махачкалы поступила гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом

Мэрия Махачкалы направила в Карачаево-Черкесию гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, в четверг груз со средствами индивидуальной защиты и продуктовыми наборами прибыл в Черкесск, передает корреспондент ТАСС.

"На Кавказе исторически так сложилось, что в трудные моменты близкие люди всегда помогают друг другу. И сегодня будучи верны этим сложившимся веками традициям мы с моим коллегой Маратом Ибрагимовым здесь для того, чтобы от имени мэра Махачкалы Салмана Кадиявовича Дадаева и всех махачкалинцев протянуть братскую руку помощи жителям Черкесска в борьбе против нового коронавируса", - сказал во время передачи груза глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов.

Председатель Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы Марат Ибрагимов отметил, что в Махачкале обеспокоены ситуацией, сложившейся в Карачаево-Черкесии. "Добрососедство и дружба народов превыше всего. И мы искренне переживали и переживаем в связи со сложившейся ситуацией в Карачаево-Черкесской Республике. Поэтому мы по поручению нашего мэра сегодня тут", - сказал Ибрагимов.

Как сообщил ТАСС помощник главы Кировского района Махачкалы Гянжеви Гаджибалаев, в качестве гуманитарной помощи в Черкесск привезли порядка 1,5 тыс. комбинезонов, столько же бахил, около тысячи респираторов, более 700 защитных очков, 20 тыс. медицинских масок и 450 продуктовых наборов.

Ранее глава КЧР Рашид Темрезов сообщил, что с 23 июня Карачаево-Черкесия переходит к первому этапу снятия введенных из-за пандемии ограничений: открылись магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв. метров, салоны красоты, стоматологические клиники, автосервисы, начал работу межмуниципальный транспорт. Обязательным требованием остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования. За последние сутки в республике выявили 82 случая заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 3 149 случаев инфицирования, 1 001 житель выздоровел, 12 пациентов умерли.