Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова в режиме видеоконференцсвязи провела совещание с регионами по теме организации ЕГЭ и проведения детской летней оздоровительной кампании в 2020 году.

Дагестан на совещании представлял Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов. В мероприятии также приняла участие вице-премьер - министр образования и науки Уммупазиль Омарова. Говоря о повестке, Татьяна Голикова отметила, что, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, необходимо обеспечить всем выпускникам школ возможность сдать ЕГЭ, которые необходимы для поступления в вузы, а также организовать детский летний отдых. Кроме того, заместитель Председателя Правительства РФ рассказала об особенностях проведения госэкзаменов в этом году.

«Совместным приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора РФ установлены даты проведения ЕГЭ в 2020 году. Основной период пройдёт с 3 по 25 июля, а дополнительный - с 3 по 8 августа. Сроки утверждения результатов экзаменов председателем государственной экзаменационной комиссии и передача утверждённых результатов экзаменов в организации, осуществляющие образовательную деятельность, сокращены до одного календарного дня. Также изменились сроки ознакомления участников экзаменов с полученными результатами - эти данные должны быть доступны в тот же день. Из учебных предметов, которые выпускники сдают в форме ЕГЭ, исключена математика на базовом уровне. Единым расписанием ЕГЭ предусмотрены, так называемые, пробные экзамены 29 и 30 июня без участия выпускников. Кроме того, в соответствии с поручением Президента РФ от 21 мая 2020 года Минпросвещением РФ во взаимодействии с Министерством науки и высшего образования могут быть определены дополнительные сроки проведения ЕГЭ в 2020-21 учебных годах», - сообщила, в частности, Татьяна Голикова. На совещании также выступил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. Отдельное внимание в своём докладе Анзор Музаев уделил Дагестану, сообщив, что в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе есть определённые опасения, связанные с возможностью организации экзаменов. Татьяна Голикова попросила Анатолия Карибова прокомментировать сказанное. «В условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции, с учётом сложившейся, довольно сложной эпидемиологической обстановки в регионе, когда республика приступила к первому этапу снятия ограничительных мер с 15 июня, вопросу проведения ЕГЭ уделяется особое, приоритетное внимание. Руководство и Правительство Дагестана всегда очень ответственно относилось к госэкзаменам, но в этом году она выше. Правительством РД обеспечено исполнение всех требований и рекомендаций по подготовке и проведению ЕГЭ, в этой работе участвуют все профильные ведомства. Недавно, на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, Главой РД Владимиром Васильевым были даны распоряжения и осуществляется контроль по исполнению рекомендаций Роспотребнадзора РФ, Рособрнадзора РФ, Минпросвещения РФ руководителями и ведомствами, имеющими отношение к проведению ЕГЭ. Кроме того, проведены соответствующие совещания с главами городов и районов. На сегодняшний день все пункты проведения ЕГЭ находятся на базе школ всех 52 муниципалитетов и на 100% обеспечены средствами индивидуальной защиты, профилактики, а также имеется достаточный резерв этих средств. Принятые меры обеспечат безопасность и здоровье всех участников процесса, технологическую и кадровую готовность к успешному проведению экзамена. В этом году на сдачу ЕГЭ заявлено 10818 учащихся, из которых 8786 - выпускники 2020 года. В проведении экзамена будут задействованы 4500 специалистов, все они освобождены от участия в каких-либо других мероприятиях, чтобы снизить риск инфицирования. Приняты меры и по 100%-му обеспечению онлайн-трансляций. На 60% увеличено количество специалистов, привлекаемых к проведению экзамена. На эти цели будет направлено 25 млн рублей, запланированных на проведение экзаменов в 9 классах.

Сформирован и региональный корпус общественных наблюдателей в количестве 300 человек. Мы также провели региональную апробацию, приняли участие в федеральной и готовы провести 29 июня пробный экзамен. Большое внимание было уделено работе с недочётами, недостатками, замечаниями 2019 года. Мы уверены, что принятые меры по организационно-технологическому совершенствованию проведения ЕГЭ в Дагестане, безопасности участников этой большой кампании позволяют провести экзамены объективно, без технических сбоев, в полном соответствии с поставленными задачами», - подчеркнул Анатолий Карибов, а также сообщил, что со всеми мерами предосторожности в республике 24 июня был проведен военный парад в честь 75-й годовщины Победы. Татьяна Голикова выразила надежду, что будут предприняты все меры по недопущению сбоев при проведении экзаменов, несмотря на сложную эпидемситуацию.