110-летняя махачкалинка приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации

Вот уже второй день в Махачкале работают участки для голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. 158 участковых избирательных комиссий распахнули своих двери для махачкалинцев, желающих исполнить гражданский долг.

Выразить своё мнение о поправках в главный государственный закон можно и дома. Этим правом воспользовалась старейшая жительница города Хадижат Малаева.

Домой к 110-летней женщине приехали члены УИК №1057, которые с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований привезли бюллетень для голосования и ящик. Несмотря на более чем столетний возраст, бабушка Хадижат в присутствии членов семьи самостоятельно поставила «галочку» напротив выбранного пункта. Опуская бюллетень в ящик, долгожительница поблагодарила членов УИК за посещение и возможность изъявить свою волю.

В свою очередь родственник Хадижат Малаевой Багаудин Гамзатов подчеркнул, что выбор человека столь почтенного возраста должен принести пользу нашей стране и будущим поколениям россиян.

Отмечая значимость участия в голосовании старейшей жительницы города, член УИК №1057 Амина Исаева призывает молодежь Махачкалы последовать примеру бабушки Хадижат и принять участие в таком важном для нашего государства событии.

Напомним, если человек не может прийти на участок, то в период с 25 июня по 1 июля можно проголосовать, не выходя из дома. Для этого достаточно оставить письменное или устное заявление в УИК. Пришедшим членам УИК надо показать свой паспорт, заполнить бюллетень и опустить его в ящик.