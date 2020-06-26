ЗАМАНА - 110-летняя махачкалинка приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации

110-летняя махачкалинка приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации

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26 июня, 2020. Пятница 19:41
110-летняя махачкалинка приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации

Вот уже второй день в Махачкале работают участки для голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. 158 участковых избирательных комиссий распахнули своих двери для махачкалинцев, желающих исполнить гражданский долг.

110-летняя махачкалинка приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации
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Выразить своё мнение о поправках в главный государственный закон можно и дома. Этим правом воспользовалась старейшая жительница города Хадижат Малаева.

Домой к 110-летней женщине приехали члены УИК №1057, которые с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований привезли бюллетень для голосования и ящик. Несмотря на более чем столетний возраст, бабушка Хадижат в присутствии членов семьи самостоятельно поставила «галочку» напротив выбранного пункта. Опуская бюллетень в ящик, долгожительница поблагодарила членов УИК за посещение и возможность изъявить свою волю.

В свою очередь родственник Хадижат Малаевой Багаудин Гамзатов подчеркнул, что выбор человека столь почтенного возраста должен принести пользу нашей стране и будущим поколениям россиян.

Отмечая значимость участия в голосовании старейшей жительницы города, член УИК №1057 Амина Исаева призывает молодежь Махачкалы последовать примеру бабушки Хадижат и принять участие в таком важном для нашего государства событии.

Напомним, если человек не может прийти на участок, то в период с 25 июня по 1 июля можно проголосовать, не выходя из дома. Для этого достаточно оставить письменное или устное заявление в УИК. Пришедшим членам УИК надо показать свой паспорт, заполнить бюллетень и опустить его в ящик.

 

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