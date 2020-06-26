Фарид Ахмедов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Глава Магарамкенткого района Фарид Ахмедов в четверг , 25 июня, принял участие в общероссийском голосовании по одобрению поправок в Конституцию Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Информационный центр» Магарамкентского района.

Руководитель муниципального образования посетил участок для голосования N_0984 в с.Оружба, где выразил свою гражданскую позицию.

Фарид Ахмедов отметил значимость вносимых поправок.

Руководитель района осмотрел участок для голосования. Все рекомендуемые Роспотребнадзором санитарные меры соблюдены на участке в целях профилактики коронавирусной инфекции.В частности, при входе каждый голосующий проходит процедуру бесконтактного измерения температуры, обработку антисептиком, получает маску, перчатки и одноразовую ручку. На участке обеспечено общественное наблюдение за проведением голосования.

Напомним, что основной день голосования -1 июля, который объявлен выходным днем. Однако, ввиду эпидемиологической обстановки реализовать свое право можно в течение 7 дней, что позволит каждому выбрать оптимальное время для посещения избирательного участка, что снизит риск распространения инфекции.