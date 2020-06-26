Работники кизлярского оборонного предприятия голосуют на рабочем месте по поправкам в Конституцию

В период с 25 июня по 1 июля члены участковых комиссий будут проводить выездное и надомное голосование. Участок для голосования организовали 26 июня на ОАО «Концерн КЭМЗ», чтобы работники проголосовали на рабочем месте, сообщила представитель администрации Кизляра.

«Центризбиркомом было предложено организовать участки для голосования по вопросу изменения Конституции РФ на предприятиях. У нас в городе три крупных предприятия – это ОАО «Концерн КЭМЗ», АО «Кизлярагрокомплекс» и Кизлярский коньячный завод. Сегодня из предприятий первыми по поправкам голосуют работники нашего электромеханического завода. Для этого здесь на участке работают члены сразу двух комиссий», — отметила председатель ТИК Кизляра Анна Мкртычева.

Для справки: Кизлярский электромеханический завод является уникальным концерном оборонной промышленности. Он выжил во время развала СССР. Продукция предприятия поступает в Вооруженные Силы России, поставляется за рубеж. КЭМЗ также выпускает товары народного потребления. На предприятии сегодня трудится более 2 тысяч человек.