«Центризбиркомом было предложено организовать участки для голосования по вопросу изменения Конституции РФ на предприятиях. У нас в городе три крупных предприятия – это ОАО «Концерн КЭМЗ», АО «Кизлярагрокомплекс» и Кизлярский коньячный завод. Сегодня из предприятий первыми по поправкам голосуют работники нашего электромеханического завода. Для этого здесь на участке работают члены сразу двух комиссий», — отметила председатель ТИК Кизляра Анна Мкртычева.
Для справки: Кизлярский электромеханический завод является уникальным концерном оборонной промышленности. Он выжил во время развала СССР. Продукция предприятия поступает в Вооруженные Силы России, поставляется за рубеж. КЭМЗ также выпускает товары народного потребления. На предприятии сегодня трудится более 2 тысяч человек.