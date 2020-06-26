Сайгидахмед Ахмедов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации

Участников голосования у здания университета встречали импровизированным концертом - музыкой и патриотическими песнями, организованным управлением культуры администрации города, создавая праздничную атмосферу. В помещении, где проходит голосование, созданы все условия для соблюдения мер безопасности. Члены комиссии облачены в спецхалаты, используют перчатки и защитные экраны. Участники голосования могут воспользоваться масками и санитайзерами. Сайгидахмед Ахмедов после процедуры голосования прокомментировал свое участие в голосовании: «О необходимости менять Конституцию говорили давно. Что сегодня получилось? Владимир Владимирович решил создать комиссию, изучить на местах, в каждом регионе, что люди хотят увидеть в новой Конституции? От людей, от общественных организаций шли поправки. Их внимательно изучали специалисты. Сегодня в интернете появляются высказывания, что «не нужно голосовать за Конституцию» и так далее. Я считаю, если человек хоть раз внимательно прочел эти поправки, то у него такие вопросы не возникнут. Потому что все они направлены на улучшение качества жизни граждан», - отметил первый вице- спикер парламента.