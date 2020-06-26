88-летняя журналистка из Кайтагского района проголосовала по поправкам в Конституцию РФ

Как отметила сама Асият, в силу состояния здоровья, ей было немного тяжело добираться до избирательного участка, поэтому она попросила о проведении данной процедуры на дому.

Члены участковой избирательной комиссии № 0593 села Маджалис, соблюдая все меры безопасности, 26 июня с утра прибыли к ветерану домой, принеся с собой обеззараженный пакетик с бюллетенем и ручкой, а также переносную урну для голосования.

Асият Магомедсаидова поблагодарила их за помощь в данном важном для нее вопросе и после проведения процедуры волеизъявления поделилась своим мнением об изменениях в Основном законе страны.

«Хочу поблагодарить членов комиссии за чуткое внимательное отношение к людям почтенного возраста. Я очень хотела проголосовать, но добираться до участка тяжело – здоровье уже не то, да и в жаркий день проходить неблизкое расстояние до участка ой как нелегко, а поездки в такси мне тоже даются непросто – мутит и все такое. Радует, что, благодаря участливому отношению наших ответственных лиц, я смогла отдать свой голос за столь важные поправки в Конституцию. Я полностью поддерживаю внесение изменений, особенно в ее социальную часть, так как считаю, что они обязуют государство обеспечить необходимый уровень благосостояния российских граждан», — подчеркнула ветеран.

Как отметил глава Кайтагского района Алим Темирбулатов, радует, что уважаемые люди муниципалитета не остаются в стороне от важных событий страны и республики.

«Приятно отметить, что, несмотря на почтенный возраст, наши ветераны в числе первых активистов проявляют волю и стремление к участию в судьбоносных для любимой Родины вопросах. Именно благодаря таким людям, их вкладу в поддержку развития страны, наше государство преодолеет любые трудности, крепчая и обрастая непоколебимой мощью. Спасибо, дорогие ветераны!» — поблагодарил Алим Темирбулатов.