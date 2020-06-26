Финансирование системы здравоохранения Дагестана за последние годы выросло в 3,2 раза

На очередной сессии Народного Собрания РД Глава Дагестана Владимир Васильев выступил с докладом о результатах деятельности по ряду направлений. В первую очередь он констатировал, что республиканский бюджет благодаря общим усилиям вырос практически вдвое и составляет около 160 млрд рублей. «Мы с вами, когда принимали бюджет, исходили из ответственности, а не из лоббирования каких-то интересов узких групп», – подчеркнул в этой связи руководитель субъекта.

Особое внимание Владимир Васильев уделил принятым мерам по развитию системы здравоохранения Дагестана. Здравоохранение, добавил он, является одним из приоритетных направлений для руководства республики.

Приводя статистические данные, Глава региона наглядно показал, как менялась ситуация с 2017 года. Касаясь темы финансирования системы здравоохранения, он отметил: «Из бюджета республики на здравоохранение выделено (без учета субсидий ТФОМС РД): в 2017 году – 3,3 млрд рублей, в 2018 году – 4,9 млрд рублей, в 2019 – 8,5 млрд рублей, а в 2020 году 10,6 млрд рублей. Мы наращиваем финансирование, наблюдается рост за этот период в 3,2 раза».

Что касается бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования РД, в 2017 году он составлял 25 млрд рублей, в 2019 году – 30,6 млрд руб., а в 2020 году – 34,1 млрд рублей. Прирост равен 36,4 %.

Помимо прочего, проведена работа по оптимизации бюджета ФОМС. Если в 2017 году его долг в рамках межтерриториальных счетов от территориальных фондов различных субъектов РФ на оплату оказанной медицинской помощи жителям региона составлял порядка 1,7 млрд рублей, то в 2020 году 148,7 млн рублей, то есть он уменьшился почти в 12 раз.