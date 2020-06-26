В 2020 году в Дагестане начнёт работать ряд новых медицинских учреждений

Глава РД Владимир Васильев в рамках 47 сессии Народного Собрания РД рассказал о ходе строительства объектов здравоохранения. За 2018-2020 годы возобновлено строительство 16 объектов: в 2018 году – 1 объект, в 2019 году – 7 объектов, в 2020 году – 8 объектов.

«В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию 3 больницы – в с. Доргели Карабудахкентского района, в с. Каякент Каякентского района, Наркологический диспансер в Махачкале, и поликлинику в г. Дагестанские Огни. В 2020 году на финансирование строительства объектов здравоохранения было направлено 2,2 млрд рублей против 370 млн рублей в 2017 году. Рост – в 5,9 раза. То есть мы больше вложили в медицину и получили результат. Если мы изучаем проблему, уделяем внимание её решению, занимаемся подготовкой кадров, создаём условия, то она решается. И сегодня мы значительно лучше готовы к любым вызовам, чем недавно», – выразил уверенность Глава республики.

Кроме того, в 2018-2019 годах построено 28 фельдшерско-акушерских пунктов. Более того, 5 ФАПов построены за счет экономии на торгах. Положительно оценив такой подход, Владимир Васильев добавил, что в этом году планируется построить 29 подобных объектов.