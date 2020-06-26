На борьбу с коронавирусом в Дагестане направлено 4,8 млрд рублей

По его словам, к борьбе с COVID-19 не был готов не только Дагестан, но и весь мир. Тем не менее, ситуацию в республике удалось стабилизировать, в том числе благодаря тому, что с 2017-2018 годов увеличилось финансирование сферы медицины и по всем позициям наблюдается рост.

Детализируя, Глава РД напомнил, что из федерального бюджета региону выделено 2,5 млрд рублей. Из них стимулирующие выплаты врачам – 1,2 млрд рублей, на развёртывание и оснащение коечного фонда – 1,3 млрд рублей. Подчеркнув важность поддержки из центра, он добавил: «Но при этом врачи, которые приезжали к нам, высоко оценивали и техническую оснащённость, и условия, и профессионализм наших врачей». Упомянул руководитель субъекта и ряд предприятий Дагестана, которые освоили производство необходимой продукции в связи с пандемией.

Немаловажно, что практически половина всех потраченных на борьбу с COVID-19 средств – из республиканского бюджета. Средства в размере 2,3 млрд рублей были направлены на приобретение лекарственных препаратов (308,5 млн рублей), стимулирующие выплаты врачам (946,9 млн рублей), приобретение дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты (375,1 млн рублей), приобретение аппаратов ИВЛ и подготовку медучреждений (165,3 млн рублей), на приобретение аппаратов компьютерной томографии (310 млн рублей), на погашение кредиторской задолженности медучреждений за поставленные товары (услуги) в целях обеспечения полноценного их функционирования (89,7 млн рублей). Часть средств была выделена на создание инфраструктуры для строящихся Минобороны России 3-х инфекционных центров (105,6 млн рублей). При этом найдено оптимальное решение – соорудить центры на базе уже существующих больниц, подключившись к имеющимся коммуникациям. Это позволило сократить сроки строительства и затраты.