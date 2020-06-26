ЗАМАНА - В Дагестане успешно реализуются проекты «Земский доктор» и «Земский учитель»

В Дагестане успешно реализуются проекты «Земский доктор» и «Земский учитель»

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26 июня, 2020. Пятница 07:28
В Дагестане успешно реализуются проекты «Земский доктор» и «Земский учитель»

Глава Дагестана Владимир Васильев, отчитываясь перед депутатами регионального парламента о проделанной работе в сфере здравоохранения, сообщил о реализации проектов, нацеленных на обеспечение муниципалитетов высококвалифицированными кадрами.

В Дагестане успешно реализуются проекты «Земский доктор» и «Земский учитель»
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Говоря о развитии проекта «Земский доктор», который реализуется с целью устранения кадрового дефицита медицинских работников, он сообщил, что в 2017 году трудоустроено 245 врачей, в 2018 – 202, в 2019 – 224 врача. Таким образом, в Дагестане программа исполнена на 100%.

Что касается проекта «Земский учитель», его, как отметил Владимир Васильев, начали реализовывать в 2019 году, в том числе при участии парламента. Он нацелен на снижение дефицита педагогических кадров на селе. 50 учителей, каждый из которых получил по миллиону рублей из республиканского бюджета, уже приступили к работе в сельских школах.

«В прошлом году было выделено 50 млн рублей. Сегодня мы уже выделяем 140 млн рублей, потому что федеральный бюджет откликнулся и нам выделили свыше 80 млн рублей. Для нас очень важно, кто из школы приходит в больницу, кто возвращается из медицинского вуза в родное село», – заключил Владимир Васильев, заверив при этом, что работа в данном направлении будет продолжена.

 

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