Дербентская молодёжь заинтересовалась национальной прессой

Цель акции – привлечь жителей к национальной прессе. Надо отметить, что в этом году исполняется 100 лет, как вышел первый номер газеты «Дербент» на азербайджанском языке. Трудно пришлось коллективу редакции «Dərbənd» и в эти сложнейшие годы так называемой перестройки. Всегда трудно менять привычные взгляды, мнения, мысли. Ведь человек не механизм, и каждое явление окружающего мира журналист пропускает через свое сердце, желая, чтобы в мире было больше человечности и тепла. Спасибо журналистам газеты за т о, что они в трудные годы не бросили газету, не ушли в бизнес, а остались работать, получая мизерную зарплату. Коллектив газеты вдохновенно призывает к миру и спокойствию, доказывает на конкретных фактах, что всегда творчество и созидание предпочтительнее для человека, чем ненависть и непримиримость. Отрадно, что этому примеру следует дербентская молодежь, которая заинтересована в развитие национальной прессы.