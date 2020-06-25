Цель акции – привлечь жителей к национальной прессе. Надо отметить, что в этом году исполняется 100 лет, как вышел первый номер газеты «Дербент» на азербайджанском языке. Трудно пришлось коллективу редакции «Dərbənd» и в эти сложнейшие годы так называемой перестройки. Всегда трудно менять привычные взгляды, мнения, мысли. Ведь человек не механизм, и каждое явление окружающего мира журналист пропускает через свое сердце, желая, чтобы в мире было больше человечности и тепла. Спасибо журналистам газеты за т о, что они в трудные годы не бросили газету, не ушли в бизнес, а остались работать, получая мизерную зарплату. Коллектив газеты вдохновенно призывает к миру и спокойствию, доказывает на конкретных фактах, что всегда творчество и созидание предпочтительнее для человека, чем ненависть и непримиримость. Отрадно, что этому примеру следует дербентская молодежь, которая заинтересована в развитие национальной прессы.
Дербентская молодёжь заинтересовалась национальной прессой
- Автор Мадина
- 25 июня, 2020. Четверг 18:39
Сегодня представители Молодёжного Совета Азербайджанской Национально-культурной Автономии г. Дербента организовали акцию по раздаче свежего номера республиканской газеты «Дербент» жителям Дербента.
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