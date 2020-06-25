ЗАМАНА - Запущен информационный ресурс «Безопасные дороги»

Запущен информационный ресурс «Безопасные дороги»

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25 июня, 2020. Четверг 17:45
Запущен информационный ресурс «Безопасные дороги»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработало и запустило информационный ресурс  «БезопасныеДороги.РФ».

Запущен информационный ресурс «Безопасные дороги»
Информация

 Ресурс разработан в рамках исполнения мероприятий, утвержденных Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым в августе 2015 года, и направленных на снижение смертности населения от дорожно-транспортных происшествий. 

 

Сайт содержит информацию о дорожно-транспортных происшествиях и ремонтных работах на автодорогах федерального, регионального и межмуниципального значения, о мерах по устранению причин и условий дорожно-транспортных происшествий, местах расположения и контактных данных медицинских учреждений и аварийно-спасательных формирований, а также состоянии безопасности дорожного движения в субъектах РФ и муниципальных образованиях.

 

Данные предоставляются следующими госорганами: МВД России, Минздрав России, Росавтодор и органы власти субъектов РФ, МЧС России и другие.

 

Актуальность, достоверность и корректность информации обеспечивается указанными федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов Российской Федерации.

 

Местоположение объектов на карте отображается с точностью до погрешности систем геокодирования. Объекты, для которых местоположение не задано, содержатся в наборах открытых данных и могут не отображаться на карте.

 

На сайте также реализован механизм обратной связи с участниками дорожного движения. Сообщить информацию, связанную с организацией дорожного движения, пользователи могут через раздел «Инициативы». Авторизация авторов инициатив происходит через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая также используется на Едином портале госуслуг.

 

Напоминаем, ресурс запущен в 2016 году.

 

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взяты из открытых источников
 

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