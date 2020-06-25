В Дагестанских огнях началось голосование по поправкам в Конституцию РФ

На территории города, голосование проходит на 11 избирательных участках.

В целях профилактики COVID-19, всех участников голосования, членов избирательных комиссий и иных лиц, находящиеся на участках для голосования, обеспечивают средствами индивидуальной защиты.

Помещения для голосования будут в течение дня обрабатываться дезинфицирующими растворами.

Специальные ограничительные линии и указатели движения помогут обеспечить бесконтактное передвижение участников голосования и соблюдение санитарной дистанции.

Голосование продлится до 1 июля включительно.