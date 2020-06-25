На территории города, голосование проходит на 11 избирательных участках.
В целях профилактики COVID-19, всех участников голосования, членов избирательных комиссий и иных лиц, находящиеся на участках для голосования, обеспечивают средствами индивидуальной защиты.
Помещения для голосования будут в течение дня обрабатываться дезинфицирующими растворами.
Специальные ограничительные линии и указатели движения помогут обеспечить бесконтактное передвижение участников голосования и соблюдение санитарной дистанции.
Голосование продлится до 1 июля включительно.
В Дагестанских огнях началось голосование по поправкам в Конституцию РФ
- Автор Мадина
- 25 июня, 2020. Четверг 16:35
С сегодняшнего дня можно принять участие в голосовании, посетив участковую избирательную комиссию.
На территории города, голосование проходит на 11 избирательных участках.
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