ЗАМАНА - С гимна Российской Федерации начали свою работу 22 участка для голосования по внесению изменений в Конституцию России в Каспийске

С гимна Российской Федерации начали свою работу 22 участка для голосования по внесению изменений в Конституцию России в Каспийске

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25 июня, 2020. Четверг 16:31
С гимна Российской Федерации начали свою работу 22 участка для голосования по внесению изменений в Конституцию России в Каспийске

В Каспийске открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.

С гимна Российской Федерации начали свою работу 22 участка для голосования по внесению изменений в Конституцию России в Каспийске
Информация

Стоит отметить, что с 25 июня до 1июля все участники голосования, члены комиссий, наблюдатели, представители СМИ и ВСЕ ГОЛОСУЮЩИЕ которые будут находиться на участках для голосования, обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками – они так же могут воспользоваться санитайзерами. На каспийских участках для голосования при входе в помещение установлены дезинфицирующие коврики, проводиться температурный контроль. В случаи выявления температуры, граждане не лишаются права проголосовать. Сделать это можно не входя на участок — с помощью переносного ящика для голосования в отдельном помещении. Уже к 10 часам утра, практически на каждом участке проголосовало более сотни каспийчан.

 

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