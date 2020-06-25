Голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало в Кизляре

1 июля состоится общероссийский день голосования по изменениям в основной закон страны.

17 избирательных участков открыли свои двери ровно в 8:00 25 июня в Кизляре. С этого момента в городе стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Участковые комиссии будут работать до 1 июня 08:00 до 20:00.

«Приняты все меры для безопасности горожан в процессе голосования. Все участки обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты и голосование пройдет несколько дней во избежание большого скопления людей на участках», — отметил мэр Кизляра Александр Шувалов.

Напомним, что гражданам при входе волонтеры будут измерять температуру.

В Кизляре за ходом голосования по изменениям в Конституцию РФ будут следить наблюдатели. На избирательных участках 17 председателей и 137 членов комиссий.