ЗАМАНА - На участках Казбековского района проходит голосование по поправкам в Конституцию

На участках Казбековского района проходит голосование по поправкам в Конституцию

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25 июня, 2020. Четверг 16:28
На участках Казбековского района проходит голосование по поправкам в Конституцию

Обстановку ​ и принятые меры безопасности на участках райцентра ​ выехал проконтролировать глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев со своим заместителем, руководителем рабочей группы администрации МР «Казбековский район» по оказанию содействия избирательным комиссиям на местах.

Глава муниципалитета убедился в том, что приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного голосования в условиях распространения коронавирусной инфекции. Дезинфицирующий коврик и термометрия на входе, средства индивидуальной защиты ​и антисептики ​ — все имеется в достаточном количестве. Нанесена разметка для обеспечения безопасной дистанции.

 

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