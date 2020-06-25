Глава муниципалитета убедился в том, что приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного голосования в условиях распространения коронавирусной инфекции. Дезинфицирующий коврик и термометрия на входе, средства индивидуальной защиты и антисептики — все имеется в достаточном количестве. Нанесена разметка для обеспечения безопасной дистанции.
На участках Казбековского района проходит голосование по поправкам в Конституцию
- Автор Мадина
- 25 июня, 2020. Четверг 16:28
Обстановку и принятые меры безопасности на участках райцентра выехал проконтролировать глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев со своим заместителем, руководителем рабочей группы администрации МР «Казбековский район» по оказанию содействия избирательным комиссиям на местах.
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