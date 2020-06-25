На участках Казбековского района проходит голосование по поправкам в Конституцию

Автор Мадина

Обстановку ​ и принятые меры безопасности на участках райцентра ​ выехал проконтролировать глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев со своим заместителем, руководителем рабочей группы администрации МР «Казбековский район» по оказанию содействия избирательным комиссиям на местах.