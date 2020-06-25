В одном из сел Буйнакского района проголосовавший пенсионер отметил значимость Голосования по поправкам

Сегодня в нашей стране стартовало Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. В Буйнакском районе к голосованию все готово. В 8 утра УИК №0231 селения Кафыр Кумух распахнул свои двери для желающих проголосовать.

Хочется отметить, что подготовка избирательных комиссий к голосованию шла долго и усердно. Все это делается для проведения безопасного голосования. На участке три кабины для голосующих. Дистанция и между столами представителей комиссии. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты.

За прозрачностью голосования следят общественные наблюдатели. Голосование продлится до 1 июля включительно.

Один из первых проголосовавших, житель селения Гаджи Омаров отметил значимость поправок. По словам пенсионера, от этих поправок зависит будущее нашего государства, то, как мы будем жить и чем мы будем жить.