Хочется отметить, что подготовка избирательных комиссий к голосованию шла долго и усердно. Все это делается для проведения безопасного голосования. На участке три кабины для голосующих. Дистанция и между столами представителей комиссии. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты.
За прозрачностью голосования следят общественные наблюдатели. Голосование продлится до 1 июля включительно.
Один из первых проголосовавших, житель селения Гаджи Омаров отметил значимость поправок. По словам пенсионера, от этих поправок зависит будущее нашего государства, то, как мы будем жить и чем мы будем жить.
В одном из сел Буйнакского района проголосовавший пенсионер отметил значимость Голосования по поправкам
- Автор Мадина
- 25 июня, 2020. Четверг 16:26
Сегодня в нашей стране стартовало Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. В Буйнакском районе к голосованию все готово. В 8 утра УИК №0231 селения Кафыр Кумух распахнул свои двери для желающих проголосовать.
Хочется отметить, что подготовка избирательных комиссий к голосованию шла долго и усердно. Все это делается для проведения безопасного голосования. На участке три кабины для голосующих. Дистанция и между столами представителей комиссии. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Последнее от Мадина
- В Дагестанских огнях началось голосование по поправкам в Конституцию РФ
- Сегодня, 25 июня в Дербенте началось общероссийское голосование за поправки в Конституцию
- С гимна Российской Федерации начали свою работу 22 участка для голосования по внесению изменений в Конституцию России в Каспийске
- Голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало в Кизляре
- На участках Казбековского района проходит голосование по поправкам в Конституцию