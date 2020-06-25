ЗАМАНА - Сотрудники полиции проголосовали в Карабудахкентском районе

Сотрудники полиции проголосовали в Карабудахкентском районе

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25 июня, 2020. Четверг 16:15
Сотрудники полиции проголосовали в Карабудахкентском районе

Сотрудники полиции ОГ ВОГиП ОМВД РОССИИ по Карабудахкентскому району прикомандированные из Свердловской области одними из первых воспользовались своим гражданским правом и приняли участие в голосовании в селении Карабудахкент.

Сотрудники полиции проголосовали в Карабудахкентском районе
Информация

Для такой возможности они заранее через сайт Госуслуг прошли процедуру выбора пункта голосования не по своей прописке, а по фактическому месту нахождения. Были проведены все обязательные процедуры при входе в помещение — обработка рук антисептиком, наличие медицинской маски, измерие температуры, а после получения бюллетеня, для исключения риска распространения коронавирусной инфекции для каждого выдаётся отдельная ручка.

 

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