ЗАМАНА - Волонтёры рассказали о поправках в Конституцию более 10 000 дагестанцам

Волонтёры рассказали о поправках в Конституцию более 10 000 дагестанцам

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25 июня, 2020. Четверг 13:43
Волонтёры рассказали о поправках в Конституцию более 10 000 дагестанцам

Ежедневно 360 «Волонтёров Конституции» работают на информационных точках и в call-центрах по поправкам к Конституции.

Волонтёры рассказали о поправках в Конституцию более 10 000 дагестанцам
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С 15 июня в республике функционируют 20 информационных точек, где с утра до вечера, посменно, работают волонтёры: по три человека в каждую смену, три смены в день.

Волонтёры рассказывают жителям республики о содержании поправок в Конституцию, выдают информационные открытки, буклеты, дарят наклейки, содержание которых соответствует содержанию поправок.

За этот период к информационным стойкам подошли свыше 7500 дагестанцев, которых интересовала та или иная поправка. 

Возрастным дагестанцам выдаются буклеты, а молодёжь может отсканировать QR-код на стендах и получить информацию в Сети.

Работа ведётся не только на информационных стендах, большинство «Волонтеров Конституции» задействованы в обзвоне маломобильных групп граждан и лиц старшей возрастной группы. Они рассказывают по телефону о возможности проголосовать по поправкам в Конституцию РФ не выходя из дома с соблюдением всех мер безопасности. На сегодняшний день они обзвонили порядка 3000 человек.

Следует отметить, что все волонтёры снабжены средствами индивидуальной защиты, а информационные стойки регулярно дезинфицируются. Работа Волонтеров продлится до 1 июля.

 

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взяты из открытых источников
 

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