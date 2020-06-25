В Дагестане началось общероссийское голосование

Сегодня, 25 июня, в 8 часов утра в Дагестане началось общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

На территории республики голосование проходит на 1 809 участках для голосования, образованных в общем порядке.

Участки для голосования оборудованы необходимым технологическим оборудованием, информационными материалами, обеспечены охраной, резервными источниками энергоснабжения, средствами связи.

Все участковые избирательные комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты, антисептическими средствами.

На участках для голосования для соблюдения санитарной дистанции между членами избирательных комиссий, участниками голосования есть необходимые разметки, указатели, вывешены схемы передвижения по территориям участков, информационные материалы по профилактике распространения инфекции.

Помещения для голосования охраняются сотрудникам полиции и Росгвардии.

Общероссийское голосование продлится 7 дней. С 25 по 30 июня - голосование до дня голосования, 1 июля - день голосования. Все эти дни участки для голосования будут работать с 8 до 20 часов.

Голосование завершится 1 июля в 20.00 по местному времени. После этого начнется подсчет голосов за все дни, начиная с 25 июня.