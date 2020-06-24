ЗАМАНА - В Каспийске прошел Парад Победы

В Каспийске прошел Парад Победы

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24 июня, 2020. Среда 17:26
В Каспийске прошел Парад Победы

На центральной площади дагестанского города Каспийска впервые за 18 лет провели Парад Победы, который был отсрочен на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Информация об этом имеется на сайте РИА «Дагестан».

В Каспийске прошел Парад Победы
Информация

В этом торжественном и всенародном событии приняли участие: Хизри Шихсаидов – спикер парламента РД, Владимир Иванов – руководитель АГиП РД, Артем Здунов – председатель Правительства РД, ветераны, волонтеры и почетные гости.

Начался Парад Победы с выноса флага Российской Федерации и знамени победы морпехами Краснознаменной Каспийской флотилии. Далее прошли соединения различных родов войск. Затем прошёл парад военной техники: БТР-82А, установки «Град» и берегового ракетного комплекса «Бал». Более того, над площадью Каспийска совершили красочные полёты боевые истребители Су-27 и вертолеты. В честь 75-годовщины Великой Победы был дан залп из артиллеристских орудий.

Всего в мероприятии приняло участие около 1,5 тысяч солдат и офицеров. Принимал парад Сергей Пинчук – контр-адмирал, командующий Каспийской флотилией.

Организаторы подчеркнули, что во время проведения Парада Победы в 2002 году в городе Каспийск произошёл теракт, ставший причиной трагической гибели 43 человек.

С тех самых пор это первое мероприятие в городе столь высокого масштаба.

 

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