В Каспийске прошел Парад Победы

На центральной площади дагестанского города Каспийска впервые за 18 лет провели Парад Победы, который был отсрочен на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Информация об этом имеется на сайте РИА «Дагестан».

В этом торжественном и всенародном событии приняли участие: Хизри Шихсаидов – спикер парламента РД, Владимир Иванов – руководитель АГиП РД, Артем Здунов – председатель Правительства РД, ветераны, волонтеры и почетные гости.

Начался Парад Победы с выноса флага Российской Федерации и знамени победы морпехами Краснознаменной Каспийской флотилии. Далее прошли соединения различных родов войск. Затем прошёл парад военной техники: БТР-82А, установки «Град» и берегового ракетного комплекса «Бал». Более того, над площадью Каспийска совершили красочные полёты боевые истребители Су-27 и вертолеты. В честь 75-годовщины Великой Победы был дан залп из артиллеристских орудий.

Всего в мероприятии приняло участие около 1,5 тысяч солдат и офицеров. Принимал парад Сергей Пинчук – контр-адмирал, командующий Каспийской флотилией.

Организаторы подчеркнули, что во время проведения Парада Победы в 2002 году в городе Каспийск произошёл теракт, ставший причиной трагической гибели 43 человек.

С тех самых пор это первое мероприятие в городе столь высокого масштаба.