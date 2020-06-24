ЗАМАНА - В Москве прошел парад Победы

В Москве прошел парад Победы

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24 июня, 2020. Среда 13:01
В Москве прошел парад Победы

На Красной площади в Москве прошел парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Он начался 24 июня в 10:00 и длился 1 час 15 минут, пишет "Мослента".

В Москве прошел парад Победы
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Парад состоял из трех частей: в самом начале прошлись пешие и механизированные колонны, а затем гости посмотрели авиапредставление. Принимал парад министр обороны России Сергей Шойгу, командовал — главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

 Участие в параде приняли свыше 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов. Парадный строй состоял из 40 пеших расчетов: военнослужащие вооруженных сил и других ведомств, слушатели и курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы, кадеты и юнармейцы.

22 июня стало известно, что в день проведения парада Победы в Москве будут полностью или частично перекрыты улицы: Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская, Болотная, Садовническая, Полянка. Нельзя будет проехать по Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Подгорской, Устьинской, Болотной, Софийской, Садовнической, Раушской и Кадашевской набережным.

Президент России Владимир Путин назначил проведение парада Победы на Красной площади в Москве на 24 июня, а шествие «Бессмертного полка» — на 26 июля. Изначально мероприятия были запланированы на 9 Мая, однако их перенесли из-за ситуации с коронавирусом.

 

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