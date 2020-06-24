Парад состоял из трех частей: в самом начале прошлись пешие и механизированные колонны, а затем гости посмотрели авиапредставление. Принимал парад министр обороны России Сергей Шойгу, командовал — главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
22 июня стало известно, что в день проведения парада Победы в Москве будут полностью или частично перекрыты улицы: Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская, Болотная, Садовническая, Полянка. Нельзя будет проехать по Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Подгорской, Устьинской, Болотной, Софийской, Садовнической, Раушской и Кадашевской набережным.
Президент России Владимир Путин назначил проведение парада Победы на Красной площади в Москве на 24 июня, а шествие «Бессмертного полка» — на 26 июля. Изначально мероприятия были запланированы на 9 Мая, однако их перенесли из-за ситуации с коронавирусом.