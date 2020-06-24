В Каякентском районе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работник

Открывая мероприятие, Магомед Эльдерханов, Врио главы МР «Каякентский район» поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, поблагодарил их за самоотверженный труд.

«От имени администрации района и от себя лично хочу поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать здоровья, вам и вашим семьям, счастья и благополучия. Огромное спасибо за ваш самоотверженный труд, профессионализм, мужество, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией. По воле судьбы моё назначение на должность исполняющего обязанности главы района совпало с пиком распространения пандемии, и я стал свидетелем того, как вы без устали, работали не покладая рук, с мужеством и профессионализмом преодолевая все тяготы и проблемы. Я хочу, чтобы вы знали, для всех жителей нашего района, Вы – настоящие Герои»,- подчеркнул Врио главы района.

От имени Правительства Республики Дагестан Магомед Эльдерханов вручил благодарственные письма медицинским работникам муниципалитета.

В ходе мероприятия всех присутствующих медработников с праздником поздравили: заместитель главы администрации района Джалил Алациев, депутаты районного Собрания, и.о. главного врача Каякентской ЦРБ Нажмутдин Абдулжамалов. Выступившие выразили слова благодарности и признательности всему медперсоналу Каякентского района, отметив их нелегкий благородный труд, высокий профессионализм, заботу и доброту, соучастие в сохранении жизни и здоровья населения муниципалитета. Под апплодисменты многим медицинским работникам были вручены заслуженные награды: Почетные грамоты и Благодарственные письма от администрации района, депутатского корпуса. Ряд сотрудников были отмечены грамотами и.о.главного врача Каякентской ЦРБ.