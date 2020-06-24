ЗАМАНА - Врио главы Каякентского района посетил пункт проведения ЕГЭ в муниципалитете

Врио главы Каякентского района посетил пункт проведения ЕГЭ в муниципалитете

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24 июня, 2020. Среда 11:36
Врио главы Каякентского района посетил пункт проведения ЕГЭ в муниципалитете
23 июня 2020 года Врио главы администрации МР «Каякентский район» Эльдерханов Магомед Меджидович посетил пункт проведения экзаменов с целью проверки готовности пункта к проведению единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Врио главы Каякентского района посетил пункт проведения ЕГЭ в муниципалитете
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Также 23 июня 2020г. представитель ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Избербаш проверил пункт проведения экзаменов.
Пункт проведения (ППЭ) Единых государственных экзаменов в Каякентском районе определен на базе МБОУ «Новокаякентская СОШ».
В 2020 году Единый государственный экзамен сдают 120 выпускников текущего года и 31 выпускников прошлых лет.
⠀ В ППЭ будут проводиться санитарно-эпидемические мероприятия согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора:
- в дни экзаменов пропускной режим в ППЭ будет организован с соблюдением всех мер безопасности;
- работниками центральной районной больницы, у входа в ППЭ будет организована термометрия участников ЕГЭ;
- участники ЕГЭ и специалисты ППЭ будут обеспечены дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты;
- пункт проведения экзаменов будет обеспечен достаточным количеством бутилированной воды;
- все аудитории ППЭ обеспечены рециркуляторами;
- помещения ППЭ будут обрабатываться дезинфицирующими растворами.
В ППЭ созданы индивидуальные рабочие места для участников ЕГЭ, пункт ЕГЭ оснащен системой видеонаблюдения, аудитории проведения экзаменов оснащены оборудованием для печати КИМ;
В ППЭ подготовлено все необходимое оборудование для проведения ЕГЭ, штаб ППЭ и аудитории для проведения экзаменов оснащены техническими средствами.
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности специалисты ППЭ сдали анализы на выявление коронавирусной инфекции.
Врио главы администрации МР"Каякентский район" Магомед Меджидович акцентировал внимание на качественном проведении и неукоснительном соблюдении всех условий проведения Единых государственных экзаменов.

 

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