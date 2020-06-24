ЗАМАНА - Валерий Дибияев: «Поправки в Конституцию РФ защищают культурную самобытность всех народов и этнических общностей страны»

Валерий Дибияев: «Поправки в Конституцию РФ защищают культурную самобытность всех народов и этнических общностей страны»

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24 июня, 2020. Среда 11:26
Валерий Дибияев: «Поправки в Конституцию РФ защищают культурную самобытность всех народов и этнических общностей страны»

Централизованная религиозная организация иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев прокомментировал поправки в Конституцию РФ.

Валерий Дибияев: «Поправки в Конституцию РФ защищают культурную самобытность всех народов и этнических общностей страны»
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«Поправки в Конституцию Российской Федерации о том, что государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации и гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия, я искренне поддерживаю. Почему? Потому что этим Конституция возлагает на государство обязанность по сохранению этнокультурного и языкового многообразия. А это очень важно, особенно для Дагестана. В Дагестане проживают 114 этносов, из которых 32 относятся к коренным, из них 14 письменных и 18 бесписьменных», – сказал Дибияев. По его словам, гражданин России теперь получит гарантии по их защите со стороны государства. «Россия является многонациональным государством и на конституционном уровне декларирует равноправие всех народов, проживающих на ее территории, вне зависимости от численности их представителей. Самобытность народов, их большое количество – неотъемлемая часть России, ее преимущество», – сказал руководитель иудейских общин республики.

 

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