В Дагестане начали разводить тутовых шелкопрядов для возрождения народного промыла

Разведение тутовых шелкопрядов для изготовления кумыкских национальных платков - тастаров возрождают в селе Нижнее Казанище Буйнакского района Дагестана. В этом году здесь планируют высадить тутовые деревья - это позволит увеличить число шелкопрядов и принять на обучение новых учениц, рассказала во вторник ТАСС педагог Центра развития одаренности Буйнакского района и школы искусств селения Нижнее Казанище, одна из авторов проекта Жамина Шугаибова.

"Раньше из шелковых нитей у нас делали не только платки - ткали ковры, дорожки <...>. Мы решили восстановить плетение тастара, сейчас у нас уже получается выращивать гусениц, получать коконы, нити <...>. У нас несколько тысяч гусениц - из коконов, которые они вьют, и получаются шелковые нити, из 100 кг кокона - 7-8 кг нитей. В этом году хотим посадить деревья (тутовник - прим. ТАСС) на отдельном участке, чтобы получать листья для кормления шелкопряда", - рассказала Шугаибова.

По ее словам, для содержания гусениц у нее в доме оборудовали специальные помещения. На стеллажах вдоль стен - ветки и листья тутовника, на которых и развиваются гусеницы шелкопряда. Растет гусеница примерно в течение месяца - почти все это время она ест, прерываясь только на сон во время линьки. За свою жизнь одна гусеница шелкопряда съедает около 5 кг листвы, при этом свежие листья подкладывать нужно каждые два часа.

"Собираем листья по всему селу, раньше сажали деревья возле школы, но сейчас их осталось не больше десятка. Поэтому хотим высадить саженцы на отдельном участке, огородить его. Участок - 30 соток - нам обещал глава (села - прим. ТАСС), пока решения нет, но мы очень надеемся. Посадим столько деревьев, сколько сможем", - пояснила собеседница агентства.