Администрации рынков Махачкалы пришли к соглашению с Правительством РД

Продавцы рынков «ТД Ирчи», «Восточный базар», «Атриум» пришли к пониманию с республиканскими властями и готовятся к открытию торговых площадей, решения о сроках будут приниматься по результатам проверок ближайших дней.

Ранее, с началом первого этапа снятия режима ограничений, предприниматели столкнулись с запретом на возобновление торговли и допуск в павильоны. Для многих из них работа на рынке была единственным средством к существованию. Три месяца без оборота, сезон прошел, товар остался нераспроданным, надежды на первый этап снятия самоизоляции не оправдали себя – всё это вело к росту напряжения. При этом полиция, опираясь на запрет со стороны Роспотребнадзора РД, не пускала торгующих на рабочие места. Владельцы малого бизнеса готовы были перекрыть дороги.

В критическую ситуацию вмешалось Правительство Республики. Представителей малого бизнеса принял Председатель Правительства Дагестана Артем Здунов. Накануне к решению вопроса подключился заместитель Министра промышленности и энергетики РД Батыр Эмеев. Сегодня он для РИА «Дагестан» прокомментировал ситуацию: «Завтра, в среду проверку на соответствие всем требованиям проходит «Восточный базар», в четверг - «ТД Ирчи» и «Атриум».

Сегодня работники торговых площадей стараются сделать все возможное, чтобы исполнить требования Роспотребнадзора РД. В прошедший четверг Наида Капиева, начальник отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора РД на онлайн площадке Уполномоченного по правам предпринимателей Дагестана Мурада Далгатова так охарактеризовала ситуацию на рынках: «Не обеспечено соблюдение элементарных требований». Доступность источников воды, организация пространства, необходимый запас антисептиков, масок и перчаток – всё это сейчас стараются обеспечить на своих торговых точках предприниматели махачкалинских рынков.

Батыр Эмеев объяснил нашему изданию детали реализации требований главной санитарно-эпидемиологической организации РД на примере рынка на ул. Ирчи Казака: «С администрацией рынка достигнута договоренность, будет работать семь входов и семь выходов, движение покупателей по рынку будет осуществляться по спирали, чтобы максимально избежать скопления людей. Предприниматели на встрече выразили готовность соблюсти все требования Роспотребнадзора».

Со слов чиновника, первый этап снятия режима ограничений в Дагестане протекает благополучно. Это значит, не за горами и второй этап снятия режима ограничений.