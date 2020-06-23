ЗАМАНА - «Россети» пообещали увеличить зарплату сотрудникам в Дагестане

«Россети» пообещали увеличить зарплату сотрудникам в Дагестане

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23 июня, 2020. Вторник 20:42
«Россети» пообещали увеличить зарплату сотрудникам в Дагестане

Группа компаний «Россети», объединение работодателей электроэнергетики и Всероссийский электропрофсоюз планируется проведение нескольких важных мероприятий на Северном Кавказе, пишет РИА Дагестан.

«Россети» пообещали увеличить зарплату сотрудникам в Дагестане
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Так, до конца 2020 года состоятся трёхсторонние встречи с участием руководства компаний «Россети», «Россети Северный Кавказ». Кроме этого, на мероприятия приглашены лидеры «Электропрофсоюза» и его дагестанских отделений, а также представители «ЭРА России». Основная встреча пройдёт в конце июля. График других меропряитий был согласован со всеми участниками.

Руководство «Россети Северный Кавказ» уже провело встречу с профсоюзными лидерами и сотрудниками «Дагестанской энергосбытовой компании» (ДЭК). Мероприятие состоялось в Махачкале.

Его участниками стали глава аппарата «Россети Северный Кавказ» Роман Новоселов, а также руководители энергокомпаний региона Иван Солянников и Андрей Меделянов.

Представителям профсоюза и «Дагестанской энергосбытовой компании» пояснили, что объединение двух дочерних компаний в один филиал «Дагэнерго» не ухудшит условия труда и не станет причиной сокращения штата. Более того - заработная плата сотрудников после реорганизации будет увеличена, как выяснилось во время беседы.

Главы компаний в ходе встречи отметили, что готовы к личному общению со своим коллективом. В свою очередь, представители профсоюза поблагодарили их за конструктивное общение, а также за внимание руководителей к потребностям подчиненных.

При этом сами работники организаций отметили, что проводить митинги не планируют. Они подчеркнули, что не считают действенным и конструктивным данный метод. Более того - сотрудники рассказали, что его в данный момент используют лица, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации внутри организаций.

Рабочая деловая встреча энергетиков Дагестана с первыми заместителями гендиректора «Россетей» Андреем Майоровым и Ларисой Романовской, а также главой компании «Россети Северный Кавказ» Виталием Ивановым состоялась ранее. Последний в ближайшее время планировал обсудить вопрос реорганизации с руководителями профсоюзов.

 

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