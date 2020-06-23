В Кайтагском районе обсудили меры безопасности при проведении общероссийского голосования по поправкам

22 июня в актовом зале администрации Кайтагского района прошло рабочее совещание, в ходе которого обсудили вопросы обеспечения безопасности участников предстоящего всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Открыл и вел совещание председатель районного Собрания депутатов Магомед Гасанов. В работе совещания также приняли участие: председатель районной территориальной избирательной комиссии Минатулла Абдуллабеков, прокурор района Магомедрасул Вазиров, главы сельских поселений, руководители организаций и учреждений, члены и наблюдатели избирательных участков.

Обращаясь к присутствующим, Магомед Гасанов отметил, что не так давно пандемия коронавируса, распространившаяся по всему миру, не обошла стороной и наше государство, в связи с этим, в ходе голосования по внесению изменений в Основной закон страны, будут предприняты беспрецедентные меры безопасности для сохранения здоровья российских граждан.

Затем он добавил, что пакет поправок в Конституцию разрабатывался комиссией, в состав которой вошли исследователи, юристы, ученые, представители образования, науки и медицины и другие ответственные лица из разных регионов России.

«Поправки в Основном Законе страны касаются многих важных сфер жизни и развития нашего государства, они коснутся каждого гражданина. Поэтому, чтобы народ, не опасаясь инфекции, мог изъявить свою волю, нужно обеспечить безопасное голосование. Учитывая эпидемиологическую обстановку в процесс голосования были внесены дополнительные правила, чтобы свести к минимуму риск заражения и дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Избирательной комиссией предусмотрены все меры предосторожности. Таким образом, хочу вас уверить, голосование будет безопасным, бесконтактным и свободным»,- подчеркнул Магомед Гасанов.

Далее выступил председатель ТИК Минатулла Абдуллабеков, который подробно остановился на вопросах защиты от короновирусной инфекции во время всероссийского голосования.

«С 8 утра до 8 вечера в течение 7 дней, с 25 июня по 1 июля включительно, можно прийти и проголосовать. Данный недельный срок предусмотрен с целью избежания скопления населения на участках. У входа в избирательные участки будут раздаваться средства индивидуальной защиты: перчатки, маски и одноразовые ручки. Также голосующих проверят на наличие температуры бесконтактным термометром. Члены комиссии и наблюдатели будут находиться в защитных костюмах и масках. Для исключения контактов, маршруты граждан, прибывающих для голосования, будут обозначены линиями-указателями. Расстояния между такими линиями-указателями будет не менее 1,5-2 метров для соблюдения необходимой дистанции. Участки для голосования, помещения и урны буду дезинфицироваться антисептиками через каждые два часа. На входе положат дезинфицирующий коврик, на выходе поставят урну для использованных масок и перчаток »,- рассказал Минатулла Абдуллабеков.

В продолжение встречи он также добавил, что граждане имеют право проголосовать и у себя дома, если по каким-то причинам не могут прибыть на избирательные участки.

«В этом случае гражданин должен подать заявление о надомном голосовании, указать день и час. Для этого нужно обратиться в свой избирательный участок по телефону или заполнить заявление через портал Госуслуг. Члены комиссии должны доставить бюллетень для голосования на дом в обозначенное время», - заключил председатель ТИК.

В завершение совещания выступил прокурор Кайтагского района Магомедрасул Вазиров и отметил, что на голос имеют право все дееспособные совершеннолетние граждане России, имеющие на руках паспорт.

«Вопрос безопасности и защиты населения является первоочередным на предстоящем всенародном голосовании. При этом голосование пройдет с участием наблюдателей, которые будут следить за соблюдением норм законодательства», - добавил прокурор.