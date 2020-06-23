Готовность к голосованию проанализировали в Дахадаевском районе

Накануне ход подготовки и проведения предстоящего общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ рассмотрели на совещании с активом района.

Главным докладчиком по теме выступил заместитель главы по общественной безопасности Абдулла Магомедов, который разъяснил работу по подготовке к голосованию.

Подготовку и проведение общероссийского голосования на территории Дахадаевского района осуществляет территориальная избирательная комиссия и 56 участковых избирательных комиссий Дахадаевского района, на участках работы по голосованию проведут 322 члена участковых избирательных комиссий.

По словам Магомедова, в территориальную избирательную комиссию муниципалитета поступили средства для безопасного голосования, в которые входят и средства дезинфекции, защитные маски, аппараты для дистанционного измерения температуры тела (тепловизоры), одноразовые маски, перчатки, халаты разового использования, антисептические средства.

«Соблюдение норм санитарно-эпидемиологических требований – основной аспект, на который уделено особое внимание, так как здоровье дахадаевцев важнее всего», – подчеркнул Абдулла Магомедов.

Также в продолжение совещания обсудили и выборы депутатов представительных органов сельских поселений.