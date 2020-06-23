Новый сезон проекта «Билет в будущее» стартует в июле

Учащиеся 6-11 классов общеобразовательных организаций Республики Дагестан примут участие в новом сезоне проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее», который стартует в июле.

Проект реализуется с 2019 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Дагестан вошел в число пилотных регионов по запуску проекта, и участниками первого сезона стали сразу более 14 тысяч школьников из 25 муниципалитетов республики.

Ребята проходили профориентационное тестирование и профессиональные пробы, посещали практические мероприятия, открытые уроки и экскурсии на предприятия. Участвуя в проекте, школьники узнают об особенностях разных профессий и пробуют свои силы в тех или иных компетенциях под руководством опытных наставников.

В июле начнет работу обновленный федеральный сайт проекта «Билет в будущее». Здесь ребята смогут пройти интерактивное тестирование, получить информацию о самых востребованных компетенциях, познакомиться с картой профессий и пройти онлайн-курсы для детей и родителей.

«Этот проект дает школьникам уникальную возможность «потрогать руками» будущую профессию, «примерить» на себя роль специалиста, посмотреть, как же там все устроено и работает изнутри. «Билет в будущее» поможет учащимся сориентироваться в выборе будущей профессии, исходя из их интересов и способностей», - считает региональный координатор проекта, директор Технического колледжа Мафият Рахманова.

На выбор школьникам будет представлено порядка 90 профессий, для которых эксперты разработали более 400 самых характерных кейсов.

На первом этапе участники проекта проходят профориентационное тестирование. Далее - онлайн-пробы и практические мероприятия.

Как и в прошлом году, итоги профориентационного тестирования, практических мероприятий, а также данные, полученные от наставников, будут фиксироваться в личных кабинетах участников проекта. На основании этого цифрового портфолио на третьем этапе каждому школьнику будут даны рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными областями деятельности.