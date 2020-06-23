Сергей Кравцов вручил школьнику из Дагестана Расулу Эмирбекову диплом победителя Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» состоялась накануне, 22 июня, в Музее Победы г. Москвы. Приветствовал и поздравил школьников Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Конкурс «Без срока давности» проводился Минпросвещения России и был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в конкурсе приняли более 130 тысяч школьников со всей страны. На федеральный этап были допущены работы 87 участников – победителей регионального этапа от каждого субъекта.

Республику Дагестан на конкурсе представил ученик 11 класса СОШ № 12 им. Н.Ш. Казиахмедова г. Дербента Расул Эмирбеков. Его сочинение под названием «Живая память» набрало максимальное количество баллов на региональном этапе, а по итогам федерального – вошло в число десяти лучших работ.

Поздравляя финалистов, Сергей Кравцов отметил, что все работы написаны очень проникновенно и передают чувства тех, кто воевал на поле боя или стоял за станком.

«То, что вы сделали, ребята, это очень важно. Вы с позиции молодого поколения даёте свою оценку такому чудовищному явлению, как нацизм, и я уверен, что ваши труды помогут сохранить ясность этого понимания для будущих поколений и для всего мира. Кто бы и как бы не пытался переписать историю, мы не допустим подмены понятий и сохраним историческую память», – сказал Министр.

Ребятам вручили памятные подарки: статуэтки и дипломы победителя конкурса, а также книгу «Письма военных лет. Переписка школьных учителей и их учеников». Кроме того, победители конкурса приглашены 24 июня 2020 года на Парад Победы на Красной площади.