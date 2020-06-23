ЗАМАНА - Сергей Кравцов вручил школьнику из Дагестана Расулу Эмирбекову диплом победителя Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

Сергей Кравцов вручил школьнику из Дагестана Расулу Эмирбекову диплом победителя Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

Автор
23 июня, 2020. Вторник 15:04
Сергей Кравцов вручил школьнику из Дагестана Расулу Эмирбекову диплом победителя Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» состоялась накануне, 22 июня, в Музее Победы г. Москвы. Приветствовал и поздравил школьников Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов вручил школьнику из Дагестана Расулу Эмирбекову диплом победителя Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»
Информация

Конкурс «Без срока давности» проводился Минпросвещения России и был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в конкурсе приняли более 130 тысяч школьников со всей страны. На федеральный этап были допущены работы 87 участников – победителей регионального этапа от каждого субъекта. 

Республику Дагестан на конкурсе представил ученик 11 класса СОШ № 12 им. Н.Ш. Казиахмедова г. Дербента Расул Эмирбеков. Его сочинение под названием «Живая память» набрало максимальное количество баллов на региональном этапе, а по итогам федерального – вошло в число десяти лучших работ. 

Поздравляя финалистов, Сергей Кравцов отметил, что все работы написаны очень проникновенно и передают чувства тех, кто воевал на поле боя или стоял за станком. 

«То, что вы сделали, ребята, это очень важно. Вы с позиции молодого поколения даёте свою оценку такому чудовищному явлению, как нацизм, и я уверен, что ваши труды помогут сохранить ясность этого понимания для будущих поколений и для всего мира. Кто бы и как бы не пытался переписать историю, мы не допустим подмены понятий и сохраним историческую память», – сказал Министр. 

Ребятам вручили памятные подарки: статуэтки и дипломы победителя конкурса, а также книгу «Письма военных лет. Переписка школьных учителей и их учеников». Кроме того, победители конкурса приглашены 24 июня 2020 года на Парад Победы на Красной площади. 

Сборник «Письма военных лет. Переписка школьных учителей и их учеников», подготовленный по просьбе Минпросвещения России специалистами Российского государственного гуманитарного университета, также торжественно передали в дар Музею Победы. Сборник сочинений участников конкурса «Без срока давности» будет доступен всем посетителям в библиотеке музея. 

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top